تشكيل الزمالك - عبد الشافي وجمعة أساسيان أمام إليكت.. وسيف جعفر في الهجوم

بتواجد محمد عبد الشافي ومحمد طارق في التشكيل الأساسي، أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا تشكيل الزمالك لمواجهة إليكت سبورت في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك ذهابا في الكاميرون بهدفين دون رد عن طريق محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو.

ويغيب محمود علاء، وحسام عبد المجيد بسبب الإصابة، وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري بسبب تواجدهما مع منتخب تونس.

وأيضا أحمد فتوح وإمام عاشور بسبب التواجد رفقة منتخب مصر.

وانضم محمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" عقب الخروج من معسكر منتخب مصر أمس بعد خوض الشوط الأول أمام النيجر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - محمد طارق

خط الوسط: محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - سيف جعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا"

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمد نديم - السيد عطية - يوسف أوباما - محمد حسام "بيسو" - يوسف أسامة - حسام أشرف

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 25 سبتمبر.

ويبدأ اللقاء في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.