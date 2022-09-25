بمشاركة سافيو.. الأهلي يهزم أسوان وديا بهدفين

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 18:32

كتب : حسام نور الدين

برونو سافيو

تغلب الأهلي على أسوان بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد 2022-2023.

بدأ الأهلي بتشكيل مكون من: مصطفى شوبير - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم عثمان - أكرم توفيق - عمرو السولية - إسلام عبد الله - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - شادي حسين.

وتقدم أحمد خالد لصالح أسوان في الشوط الأول.

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وسجل طاهر محمد طاهر الهدف الأول للأهلي من ركلة حرة مباشرة.

فيما سجل حسام حسن ثاني أهداف الفريق الأحمر.

وشهدت المباراة الدفع بالبرازيلي برونو سافيو الوافد الجديد من نادي بوليفار البوليفي في الشوط الثاني.

ويلعب الأهلي أولى مبارياته الرسمية هذا الموسم ضد الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويقام الذهاب على الأراضي التونسية في التاسع من أكتوبر المقبل.

الأهلي الدوري المصري أسوان طاهر محمد طاهر برونو سافيو
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