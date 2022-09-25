انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت

كرة يد - موعد مباراة الزمالك أمام الترجي في نهائي البطولة العربية.. والقنوات الناقلة

كرة يد - الزمالك يتخطى الكويت إلى نهائي البطولة العربية.. ويضرب موعدا مع الترجي

كرة يد - في انتظار الفائز من الزمالك والكويت.. الترجي إلى نهائي البطولة العربية