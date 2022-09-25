انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت
الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 18:04
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الزمالك والكويت الكويتي في نصف نهائي البطولة العربية لكرة اليد.
البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس | كرة يدانتهت 18:30
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نهاية المباراة بفوز الزمالك 31-25
ق58: الزمالك يبتعد بالفارق 28-24
ق52: الفارق يتقلص 24-22 لصالح الزمالك
ق48: 24-21 لصالح الزمالك
ق45: الفارق يتقلص 22-20
ق41: الزمالك يتقدم 21-17
ق40: الكويت يقلص الفارق 19-16
ق37: الفارق يتقلص 19-14
ق36: الزمالك يبتعد بالنتيجة مجددا 19-13
ق32: الفارق يتقلص 16-12
ق31: الزمالك يوسع الفارق 16-10
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق28: الزمالك يتقدم 14-10
ق23: الفارق يتسع 13-8
ق21: الزمالك يوسع الفارق 10-8
ق18: 7-6 لصالح الزمالك
ق15: الزمالك يستعيد التقدم 6-5
ق14: الكويت يتعادل 5-5
ق13: الكويت يقلص الفارق 5-4
ق12: كاتونجا يتصدى لرمية جزائية
ق10: الكويت يقلص الفارق 5-3
ق9: الزمالك يوسع الفارق مجددا 5-2
ق8: الكويت الكويتي يقلص الفارق 4-2
ق7: الزمالك يوسع الفارق 4-1
ق4: الزمالك يتقدم 2-1
ق2: التعادل الأول 1-1
كاتونجا يضرب القائم
بداية المباراة