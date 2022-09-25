تقرير - قطع الطريق على ليفربول.. تشيلسي يقترب من موهبة برايتون

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 18:02

كتب : FilGoal

مويسيس كايسيدو

يبدو أن تولي جراهام بوتر تدريب تشيلسي سيجعل الفريق اللندني يظفر بخدمات مويسيس كايسيدو لاعب وسط برايتون.

وبحسب موقع "فوتبول لندن" فإن النادي الأزرق أصبح قريبا من التوقيع مع كايسيدو، والسبب هو بوتر الذي تولى تدريب اللاعب في برايتون من قبل.

وكان ليفربول من أبرز المهتمين باللاعب الإكوادوري، وقدم له عرضا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا إن تواجد بوتر مع تشيلسي، حوّل مسار الصفقة.

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وأشار التقرير إلى أن برايتون سيطلب 50 مليون جنيه إسترليني من أجل التفريط في خدمات اللاعب.

وتولى بوتر تدريب تشيلسي، قبل عدة أيام، خلفا للألماني توماس توخيل، الذي رحل عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائج والخلافات مع تود بويلي المالك الجديد للفريق الإنجليزي.

ويرتبط بوتر بعلاقة جيدة مع كايسيدو، الذي انضم لبرايتون إبان توليه تدريب الفريق، عام 2021، قادما من فريق إندبندنت الإكوادوري، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة لفريق بيرشوت البلجيكي.

وعاد كايسيدو لبرايتون في يناير الماضي، وبدأ الموسم الحالي في التشكيل الأساسي للفريق.

وشارك صاحب الـ20 عاما في 6 مباريات في الموسم الحالي مع برايتون، وسجل هدفا.

ويستعد كايسيدو للتواجد في قائمة منتخب إكوادور في كأس العالم 2022، حيث يلعب منتخب بلاده في المجموعة التي تضم كل من قطر، السنغال وهولندا.

تشيلسي ليفربول جراهام بوتر مويسيس كايسيدو
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