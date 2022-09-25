سبورت: صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وليفربول

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 17:19

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن احتمالية عمل صفقة تبادلية بين برشلونة وليفربول في يناير المقبل.

ويرغب برشلونة في التخلص من لاعبه الهولندي ممفيس ديباي بعد أن كان على وشك المغادرة في الصيف الماضي.

وانتهى الأمر بالبقاء في كامب نو ولكنه كافح لإيجاد مكان في خطط تشافي وبدأ مرتين فقط مع برشلونة هذا الموسم.

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وهناك محادثات حول صفقة مبادلة محتملة تشمل ديباي وروبرتو فيرمينو.

ولم يصبح فيرمينو أساسيا مع ليفربول في الفترة الأخيرة مع وجود ديوجو جوتا والتعاقد مع داروين نونيز الصيف الماضي.

ولعب ديباي 41 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 14 هدفا وصنع هدفين.

على الجانب الآخر، شارك فيرمينو في 335 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها 101 هدفا وصنع 77 آخرين.

ممفيس ديباي برشلونة ليفربول الدوري الإنجليزي
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