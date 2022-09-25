تقرير: تشيلسي سيعود لمحاولة ضم ألفاريز في الشتاء

سيعود نادي تشيلسي الإنجليزي لمحاولات ضم لاعب وسط أياكس الهولندي إيدسون ألفاريز في يناير المقبل.

وحاول تشيلسي ضم لاعب الوسط المكسيكي خلال الصيف الماضي ولكن أياكس رفض عرض البلوز والمقدر بـ43 مليون جنيه إسترليني حسب تصريحات مدرب أياكس وقتها.

وبحسب بن جاكوبس من ديلي إكسبريس، فإن تشيلسي سيعود لمحاولة ضم اللاعب في يناير المقبل.

وسيحتاج تود بويلي مالك تشيلسي لدفع رقم أكبر من عرض الصيف الماضي للتعاقد مع اللاعب.

وتراقب الكثير من الأندية وضع ألفاريز في أياكس بما في ذلك منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول.

ابن الـ24 عاما انضم لصفوف أياكس في 2019 بعد رحيل الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة.

وشارك ألفاريز في 112 مباراة مع أياكس، سجل خلالها عشرة أهداف وصنع خمسة آخرين.

تشيلسي أقال مدربه توماس توخيل ليتعاقد مع جراهام بوتر لمدة خمس سنوات.

ومع إصابات نجولو كانتي وماتيو كوفاسيتش المتكررة فإن تشيلسي سيرغب في تدعيم خط وسطه يناير المقبل.