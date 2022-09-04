تقرير: لاعب أياكس طلب الانتقال إلى تشيلسي في آخر يوم من الانتقالات

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 18:33

كتب : FilGoal

إديسون ألفاريز

كشف ألفريد شرودر المدير الفني لـ أياكس أمستردام الهولندي عن طلب إديسون ألفاريز لاعب وسط الفريق الرحيل خلال آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية.

ونقلت شبكة أخبار ESPN تصريحات مدرب أياكس قائلا: "ألفاريز طلب الانضمام لصفوف تشيلسي خلال أيام أيام فترة الانتقالات السابقة".

وأضاف "تشيلسي كان مهتما بضم اللاعب المكسيكي وقدم عرضا لنا يبلغ 43 مليون جنيه إسترليني".

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وأكمل "أياكس رفض العرض لكن هذا لم يردع تشيلسي، والنادي الإنجليزي استمر في المفاوضات خلال اليوم الأخير من الانتقالات، لكن النادي الهولندي لم يغير موقفه".

وأتم تصريحاته "إذا كان تشيلسي تقدم بهذا العرض منذ فترة لكان أياكس أكثر انفتاحا على بيع اللاعب، لأن أياكس لم يكن قادرا على تعويض ألفاريز في آخر أيام الانتقالات".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن تشيلسي وجه نظره إلى دينيس زكريا لاعب وسط يوفنتوس الذي تعاقد معه في آخر أيام الانتقالات، وذلك بعدما فشل في ضم ألفاريز.

ألفاريز البالغ من العمر 24 عاما، انضم لصفوف أياكس قادما من كلوب أمريكا المكسيكي في عام 2019.

تشيلسي أياكس إديسون ألفاريز
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