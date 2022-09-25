ديشامب يطلب من مدرب باريس سان جيرمان إعطاء راحة لمبابي

طلب ديدييه ديشام مدرب منتخب فرنسا من كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان أن يعطي بعض الراحة لكيليان مبابي خلال مباريات الفريق في الدوري.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وقال ديشامب في تصريحات لشبكة تيلي فوت: "أعرف إن جالتييه لا يزال يريد اللعب بكيليان ولكن من وقت للآخر لكي يكون قادرا على التقاط أنفاسه عليه أن يلعب لبضع دقائق أقل ولن يفشل الأمر بالعكس تماما".

ويشارك مبابي حاليا مع فرنسا في مباريات دوري الأمم الأوروبية.

وحقق الفريق الفوز في المباراة الماضية على النمسا بهدفين دون مقابل سجل منهم مبابي الهدف الأول.

ويختتم منتخب فرنسا مشاركته في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة الدنمارك اليوم في الجولة السادسة من دور المجموعات.

وشارك مبابي في جميع مباريات باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم سوى في المباراة الأولى أمام كليمونت فوت التي غاب عنها بسبب الإصابة.