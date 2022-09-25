ديشامب يطلب من مدرب باريس سان جيرمان إعطاء راحة لمبابي

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 16:36

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا ضد النمسا

طلب ديدييه ديشام مدرب منتخب فرنسا من كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان أن يعطي بعض الراحة لكيليان مبابي خلال مباريات الفريق في الدوري.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وقال ديشامب في تصريحات لشبكة تيلي فوت: "أعرف إن جالتييه لا يزال يريد اللعب بكيليان ولكن من وقت للآخر لكي يكون قادرا على التقاط أنفاسه عليه أن يلعب لبضع دقائق أقل ولن يفشل الأمر بالعكس تماما".

ويشارك مبابي حاليا مع فرنسا في مباريات دوري الأمم الأوروبية.

أخبار متعلقة
مدرب ليبيريا: مصر أحد أفضل المنتخبات في إفريقيا ويكفي وجود لاعب بحجم صلاح أموتو: حزين بطريقة رحيلي عن المصري.. غادرت من الباب الخلفي وكنت أتمنى الاعتزال في النادي انتظام الثنائي عمرو جمال وسيف تيري في تدريبات فاركو الجماعية المصري يوقع مع شركة استشارات مالية لإنشاء ملعبه الجديد

وحقق الفريق الفوز في المباراة الماضية على النمسا بهدفين دون مقابل سجل منهم مبابي الهدف الأول.

ويختتم منتخب فرنسا مشاركته في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة الدنمارك اليوم في الجولة السادسة من دور المجموعات.

وشارك مبابي في جميع مباريات باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم سوى في المباراة الأولى أمام كليمونت فوت التي غاب عنها بسبب الإصابة.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان كريستوف جالتييه ديدييه ديشامب
نرشح لكم
بافارد يكشف عن معاناته من الاكتئاب بسبب فيروس كورونا كوبي: أراوخو سيغيب شهر ونصف على الأقل.. وغدا القرار النهائي لطريقة علاجه إنريكي: سنذهب لتحقيق الفوز في البرتغال.. ولست قلقا قبل كأس العالم مواعيد مباريات الأحد 25 سبتمبر 2022.. الزمالك في إفريقيا ودوري الأمم الأوروبية دوري الأمم الأوروبية – اليونان آخر المتأهلين للتصنيف الثاني رغم خسارة تاريخية روي فيتوريا مدرب القرن لنادي فيتوريا جيماريش البرتغالي دوري الأمم الأوروبية - فوز كبير لـ البرتغال على التشيك وتستغل سقوط إسبانيا لانتزاع الصدارة بسبب إصابة ماينيان.. ميلان يضيف تاتاروشانو في قائمة دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
تقرير: تشيلسي سيعود لمحاولة ضم ألفاريز في الشتاء 2 دقيقة | ميركاتو
ديشامب يطلب من مدرب باريس سان جيرمان إعطاء راحة لمبابي 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس إنبي: الزمالك يتفاوض معنا لضم مصطفى شلبي.. والمصري أتم صفقة جاد في 24 ساعة 11 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب ليبيريا: مصر أحد أفضل المنتخبات في إفريقيا ويكفي وجود لاعب بحجم صلاح ساعة | منتخب مصر
أموتو: حزين بطريقة رحيلي عن المصري.. غادرت من الباب الخلفي وكنت أتمنى الاعتزال في النادي ساعة | الكرة المصرية
انتظام الثنائي عمرو جمال وسيف تيري في تدريبات فاركو الجماعية 2 ساعة | الكرة المصرية
المصري يوقع مع شركة استشارات مالية لإنشاء ملعبه الجديد 2 ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - سيدات سبورتنج إلى تنزانيا للمشاركة في تصفيات بطولة إفريقيا 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 3 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ 4 ودية كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية