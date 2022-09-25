كرة طائرة - إنجاز تاريخي لمحترفة الأهلي في بطولة العالم

حققت كارينا أوكاسيو محترفة الأهلي الجديدة لفريق سيدات الكرة الطائرة إنجازا تاريخيا في بطولة العالم.

وشاركت كارينا رفقة منتخب بورتوريكو في بطولة العالم المقامة حاليا في دولتي هولندا وبولندا.

وسجلت كارينا بذلك مشاركتها السادسة على التوالي وهو إجمالي مشاركات بورتوريكو في البطولة.

وكانت المشاركة الأولى للاعبة كارينا أوكاسيو في بطولة العالم، عام 2002 وواصلت تواجد في البطولة لمدة 20 عاما.

وأتم الأهلي اتفاقه مع كارينا أوكاسيو قائدة منتخب بورتوريكو لسيدات الكرة الطائرة.

ويأتي اتفاق الأهلي مع كارينا أوكاسيو عقب التعاقد مع مواطنتها ديانا كارولينا رييس والذي تم بشكل رسمي في أغسطس الماضي.

وتلعب كارينا أوكاسيو -37 عاما - في مركز 4 وتشارك اللاعبة مع منتخبها في بطولة العالم المقرر إقامتها في دولتي هولندا وبولندا خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 15 أكتوبر.

ويقع منتخب بورتوريكو في المجموعة الأولى رفقة منتخبات إيطاليا وبلجيكا وهولندا وكينيا والكاميرون.

وخسر منتخب بورتوريكو في المباراة الافتتاحية بنتيجة 3-0 أمام بلجيكا، ويلعب الفريق مباراته المقبلة أمام إيطاليا غدا الإثنين.

ومن المقرر أن تنضم اللاعبة بشكل رسمي إلى الأهلي عقب انتهاء منافسات كأس العالم.

ويلعب الثنائي كارينا أوكاسيو وديانا رييس سويا في منتخب بورتوريكو للسيدات.

وضم الأهلي في وقتٍ سابق مريم ثروت في مركز المعد، وكذلك علياء هاني من نادي الشمس، بالإضافة لديانا رييس لاعبة بورتوريكو.

وسبق لكارينا أوكاسيو اللعب في كل من الدوري الإيطالي والكوري الجنوبي والصيني والتركي والبورتوريكي.

وحصدت كارينا أوكاسيو جائزة هدافة التصفيات المؤهلة لأولمبياد بكين 2008، كما فازت بجائزة هدافة دورة ألعاب الأمريكيتين في 2015.