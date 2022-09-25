مروان عطية: الزمالك فاوضني عن طريق أمير مرتضى.. والاتحاد رفض رحيلي بشكل قاطع

كشف مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري عن وجود مفاوضات من قبل الزمالك لضمه في فترة الانتقالات الحالية.

وشدد عطية على رفض محمد مصيلحي رئيس الاتحاد للمفاوضات بشكل نهائي.

وقال عطية في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: "الأندية الجماهيرية تظهر أي لاعب، والمباراة فيها تساوي 10 مباريات مع الأندية الأخرى".

وتابع "لم يتم اختياري في القائمة النهائية لمنتخب مصر ولكن لست حزينا بسبب ذلك لأن مجرد دخول القائمة المبدئية أو ارتداء القميص هو شرف كبير لأي لاعب".

وأضاف "أمير مرتضى منصور تحدث معي وأخبرني إنني لاعب جيد وإنهم يتابعوني ويريدون التعاقد معي وأخبرني بإعجاب فيريرا بي، وأخبرته إنني موافق ولكن لن أرحل عن الاتحاد سوى بموافقة النادي ومن خلاله لأنني مرتبط بالجماهير وأحبهم كثيرا ولا أريد الرحيل بطريقة تغضبهم".

"عقب حديث أمير مرتضى معي أخبرت محمد مصيلحي وقلت له أنا ابنك وقم بما تراه صحيحا لي وللنادي، وكان رده إن النادي يحتاجني في الموسم الحالي بالأخص لذلك أخبرته إنني تحت أمر النادي لأن ارتداء قميص الاتحاد شرف لأي شخص".

وأتم "حدث بعض الحديث بين إدارتي الزمالك والاتحاد ولكن محمد مصيلحي أغلق الباب تماما وصمم على بقائي وهذا شيء كبير يرفع مني كلاعب".

وكان محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري قد كشف لـ FilGoal.com في وقت سابق عن رفض إدارة ناديه لرحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.