عضو الاتحاد لـ في الجول: رحيل عادل ومروان عطية مرفوض.. و3 عروض لـ هشام صلاح

كشف محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري وعضو لجنة الكرة بالنادي موقف ناديه من التخلي عن الثنائي أحمد عادل "ميسي" ومروان عطية.

ويتواجد الثنائي ميسي ومروان عطية ضمن المعسكر الحالي لمنتخب مصر استعدادا لخوض وديتي النيجر وليبريا.

وقال سلامة في حوار خاص لـ FilGoal.com: "موقفنا واضح وصريح، رفضنا التفريط في أحمد عادل "ميسي" ومروان عطية خاصة بعدما انضما للمنتخب الوطني ونحن نريد البناء".

وأضاف "تعاقدنا مع 7 صفقات ورحل 11 لاعبا، تعلمنا من أخطاء الماضي واستعرنا أحمد سيد غريب لمدة موسمين ليعاون أجوستينو مابولولو في الهجوم وسندعمهم بلاعب أجنبي ثالث وصفقة قوية في الدفاع خلال الفترة المقبلة".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الزمالك عرض على الاتحاد في الأيام الماضية مبلغا ماليا بالإضافة لـ 4 لاعبين (2 إعارة و2 بيع نهائي) للحصول على خدمات مروان عطية بشكل نهائي. (طالع التفاصيل)

فيما قال أحمد عادل "ميسي" عبر "إم بي سي مصر": حدث تواصل شفهي مع الأهلي ولكن دون عروض رسمية، أي لاعب يتمنى الانضمام إلى الأهلي".

وأضاف "رحيلي من الاتحاد السكندري سيكون من خلال النادي، وامتلك سبعة عروض أحدهم خارج مصر".

هشام صلاح

وعن العروض المقدمة لهشام صلاح الظهير الأيمن كشف "هشام صلاح حصل على وعد بالرحيل هذا الصيف ولديه عروض من فيوتشر وبيراميدز والمصري".

وأضاف "عرض المصري الأقرب خلال الفترة الماضية ولكن القرار النهائي في يد لجنة الكرة ومحمد مصيلحي رئيس النادي".

وأردف " لدينا مجموعة مميزة من الناشئين، خاصة الثنائي مصطفى إبراهيم ومحمود بسيوني الظهير الأيمن الذي سيكون له دور كبير بالموسم المقبل سواء استمر هشام صلاح أو رحل".

وواصل "راض عن أداء لجنة الكرة حتى الآن وإذا كان هناك بعض التقصير فهو غير متعمد بكل تأكيد".

وتابع "موضوع الصفقات ليس بالكم ولكن بالكيف وحسب احتياجات النادي، في وقت سابق تعاقدنا مع أسماء كبيرة ولم تنجح مع نادي الاتحاد".

وأضاف "نريد صفقات تقدم الإضافة وتعلمنا من الأخطاء بشراء اللاعبين وليس الإعارة باستثناء أحمد سيد غريب ".

وتابع " الفريق قوامه مكتمل وقد ندعم مركز الظهير الأيمن ووسط الملعب، اللاعبين في مصر مستواهم متقارب للغاية ولا يوجد سوى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك صاحب المستوى الثابت خلال الموسمين الماضيين".

"نعمل على تسويق الثنائي أحمد نبيل "مانجا" ومروان النجار، وبالطبع هما لاعبتان كبيران ويملكان إمكانيات عالية، لكن تعاقدنا مع لاعبين يقومون بنفس الأدوار".

زوران مانولوفيتش

وأثنى عضو الاتحاد السكندري على الصربي زوران مانولوفيتش مدرب الفريق الجديد وقال: "المدرب قوي ولديه شخصية، بعض اللاعبين تحدثوا معي وابدوا إعجابهم بشخصيته وطريقته التدريبية".

وواصل "ننتظر اكتمال القائمة وعودة اللاعبين الأجانب يوم 24 من الشهر الجاري، زوران لا يريد أكثر من 27 لاعبا في القائمة بما في ذلك حراس المرمى".

وعن التركيز على صفقات الانتقال الحر أوضح "الأهلي النادي الأكبر في مصر وإفريقيا يقوم بصفقات انتقال حر وصفقات تبادلية، نحن نختار وفقا لاحتياجات الفريق".

وتابع "لدينا لجنة تضم محمد مصيلحي وإمام محمدين ومحمد عمر وهؤلاء أسماء تملك خبرة كبيرة وفي تواصل دائم مع المدرب الذي أشاد ببعض الصفقات الجديدة ".

واستطرد "الإلتزمات المالية كبيرة للغاية، ونادي الاتحاد لديه 19 لعبة مختلفة مع العلم أن كرة السلة تحصل على ميزانية كبيرة وهذا أمر طبيعي كذلك لدينا مصروفات تتعلق بالنادي الاجتماعي وطلبات الأعضاء لذلك نحافظ على استمرارية جميع الألعاب بخلاف الأندية الخاصة".

واستكمل "أندية مثل المصري والإسماعيلي تصرف على لعبة واحدة وتحصل على دعم كبير. المصري حصل على أكثر من 50 مليون جنيه من المحافظة والإسماعيلي يحصل عى دعم من المحافظة وهيئة قناة السويس وهذا لا يحدث مع نادي الاتحاد ولا يوجد دعم من أي جهة وطلبنا عقد جلسة مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبحث دعم النادي صاحب الشعبية الكبيرة".

الفرع الجديد

وعن الإنشاءات الخاصة بفرع نادي الاتحاد الجديد أوضح "بعض الأشخاص يعتقدون أننا نصدر تصريحات بدون دوافع ولكن هذه التصريحات تكون بناء على جلسات مع جهاز الخدمة الوطنية الذي يتولى ملف استخراج التراخيص بالنادي الجديد، وهذه أكبر جهة حكومية تقوم بعمل الإنشاءات في النادي وإعلان المواعيد يكون بالتنسيق معهم".

وشدد"من مصلحة النادي البدء في الإنشاءات وطرح العضويات الجديدة، ولكن ما يعطل الأمر هو الورقيات وبعض الأمور الروتينية بين جهاز الخدمة الوطنية ومحافظة الإسكندرية وأعتقد سيحل الأمر قريبا".