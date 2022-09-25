إنريكي: سنذهب لتحقيق الفوز في البرتغال.. ولست قلقا قبل كأس العالم

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 11:07

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - إسبانيا

يرى لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا إن ماركو أسينسيو هو المهاجم الذي وجد خلاله ضالته، كما شدد على عدم قلقه بسبب الهزيمة قبل انطلاق كأس العالم.

وتعرض منتخب إسبانيا للهزيمة على ملعبه أمام سويسرا بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وقال إنريكي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة بدأت بنفس النوايا كما هو الحال دائما ولكننا واجهنا منافس يلعب بقوة بدنية كبيرة ويضغط بشكل جيد لذلك منعنا من اللعب بطريقتنا".

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واستمر "بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد وتعادلنا ولكننا استقبلنا الهدف الثاني من ركنية وهذا مؤلم جدا، من المخجل تعرضنا للخطورة منذ البداية واستقبالنا لهدفين من ركنيتين الأولى كنا ندافع بشكل جيد أما الثانية كان بإمكاننا أن نكون أفضل".

وتابع "يجب علينا العمل على جميع الجوانب بطل تأكيد علينا التطور ولدينا الوقت لذلك ودينا بعض الإيمان، المباراة الأخيرة ستكون في البرتغال وسنذهب لتحقيق الفوز وسنحاول تحقيق ذلك وليس لدي أي شكوك قبل كأس العالم والامر يتعلق فقط بالتطور".

وشدد "المهاجمين في فريقنا يعطوننا الكثير من المطالب الهجومية والدفاعية ومن الغريب أن ينهي المهاجم الذي يبدأ المباراة بسبب الجهد الذين يبذلوه، موراتا لم يشارك لأنني لم أقرر ذلك لا شيء أكثر".

وأكمل "أسينسيو؟ لقد وجدنا اللاعب رقم 9، دائما ما كنت أحب أسينسيو اليوم كان يلعب على المرمى وخرج ليقدم أشياء أخرى لقد قدم أداء عالميا هو وألبا".

وأضاف "اتركوني أشاهد المباراة وأحللها وكل لاعب يمكنه المشاركة أمام البرتغال".

ويلعب منتخب إسبانيا مع البرتغال في الجولة الأخيرة على ملعب براجا يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني في المجموعة الثانية من التصنيف الأول برصيد 8 نقاط وبفارق نقطتين عن البرتغال صاحبة المركز الأول.

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