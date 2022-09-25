مدير تعاقدات المقاولون السابق: إذا كان انتقال الجزيري لـ الزمالك حرا فهذه مشكلة للجميع

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 00:08

كتب : FilGoal

سيف الجزيري - الزمالك

شدد رامي ربيع مدير التعاقدات السابق في نادي المقاولون وقت انتقال سيف الدين الجزيري على أن الحديث عن انتقال اللاعب بشكل حر إلى الزمالك يعد أزمة للجميع.

وأوضح FilGoal.com في وقت سابق تفاصيل الأزمة وتطورات التصريحات من كل الجوانب.

وقال رامي ربيع في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس 2: "إذا انتقل سيف الدين الجزيري للزمالك في صفقة انتقال حر فسيكون المقاولون العرب والزمالك في مشكلة واتحاد الكرة في مشكلة أكبر".

أخبار متعلقة
تضارب التصريحات وحق الرعاية.. كل تفاصيل أزمة سيف الجزيري اتحاد الكرة: الجزيري انضم لـ الزمالك حرا من المقاولون محامي الإفريقي: الزمالك مُلزم بدفع 5% من صفقة الجزيري.. واتحاد الكرة أبلغنا أنها انتقال حر مرتضى: لو حق رعاية الجزيري على الزمالك سندفع.. و3 صفقات جديدة قادمة

وتابع "هناك 20 مليون جنيه خرجوا من الزمالك فأين ذهبوا؟ و20 مليون دخلت إلى نادي المقاولون العرب كيف تم تسجيلها؟".

وواصل "اتحاد الكرة تسلم خطاب من فيفا بإيقاف قيد الزمالك وهناك لاعبا حرا انتقل للزمالك فكيف تم قيده؟".

واستكمل "في يناير 2021، قدم الزمالك طلبا بالحصول على سيف الدين الجزيري معارا مع إمكانية الشراء، 8 ملايين قيمة الإعارة و12 مليون في حالة تفعيل بند الشراء".

واستطرد "الزمالك تأخر في إرسال المندوب بالشيك مقابل بقيمة الانتقال والحصول على الاستغناء الخاص باللاعب بسبب مراسلتهم للاتحاد الدولي للتأكد من موقفهم مع إيقاف القيد".

وأتم "وبعد التأكد من سلامة موقفهم بسبب وجوده في النادي في وقت سابق، تم إبرام الصفقة ولم يتواجد اللاعب في قائمتنا".

وانضم الجزيري إلى المقاولون في يناير من عام 2019 قادما من الملعب القابسي التونسي.

وبعد عامين انتقل إلى الزمالك معارا لنصف موسم قبل أن يتحول الانتقال إلى نهائي.

ويمتد تعاقد الجزيري مع الزمالك حتى صيف عام 2024.

الزمالك المقاولون العرب الدوري المصري
نرشح لكم
سيجتمع مجددا مع سامي.. كناريا إلى سيراميكا كليوباترا محمد دياب من بترول أسيوط إلى طلائع الجيش تضارب التصريحات وحق الرعاية.. كل تفاصيل أزمة سيف الجزيري حوار حسين الشحات - عن حلم ذهبية مونديال الأندية.. وعهد على التتويج بكل البطولات وزير الرياضة يكشف تفاصيل زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمصر كلاتنبرج يكشف موعد الإعلان عن قائمة الحكام الدولية قائمة الزمالك - 6 غيابات وعودة الونش وزيزو أمام إليكت التشادي مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نخاطب عدة منتخبات لخوض مباراة ودية قبل مواجهة بلجيكا
أخر الأخبار
نجم جديد في الدوري الإماراتي.. النصر يضم تاعرابت 3 ساعة | الوطن العربي
دوري الأمم الأوروبية – اليونان آخر المتأهلين للتصنيف الثاني رغم خسارة تاريخية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مدير تعاقدات المقاولون السابق: إذا كان انتقال الجزيري لـ الزمالك حرا فهذه مشكلة للجميع 3 ساعة | الكرة المصرية
سيجتمع مجددا مع سامي.. كناريا إلى سيراميكا كليوباترا 4 ساعة | الكرة المصرية
محمد دياب من بترول أسيوط إلى طلائع الجيش 4 ساعة | الكرة المصرية
مصر المفتوحة للاسكواش - علي فرج في النهائي.. ونوران جوهر تواجه هانيا الحمامي 4 ساعة | رياضات أخرى
روي فيتوريا مدرب القرن لنادي فيتوريا جيماريش البرتغالي 5 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية - فوز كبير لـ البرتغال على التشيك وتستغل سقوط إسبانيا لانتزاع الصدارة 5 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 3 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 4 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ