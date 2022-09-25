مدير تعاقدات المقاولون السابق: إذا كان انتقال الجزيري لـ الزمالك حرا فهذه مشكلة للجميع

شدد رامي ربيع مدير التعاقدات السابق في نادي المقاولون وقت انتقال سيف الدين الجزيري على أن الحديث عن انتقال اللاعب بشكل حر إلى الزمالك يعد أزمة للجميع.

وأوضح FilGoal.com في وقت سابق تفاصيل الأزمة وتطورات التصريحات من كل الجوانب.

وقال رامي ربيع في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس 2: "إذا انتقل سيف الدين الجزيري للزمالك في صفقة انتقال حر فسيكون المقاولون العرب والزمالك في مشكلة واتحاد الكرة في مشكلة أكبر".

وتابع "هناك 20 مليون جنيه خرجوا من الزمالك فأين ذهبوا؟ و20 مليون دخلت إلى نادي المقاولون العرب كيف تم تسجيلها؟".

وواصل "اتحاد الكرة تسلم خطاب من فيفا بإيقاف قيد الزمالك وهناك لاعبا حرا انتقل للزمالك فكيف تم قيده؟".

واستكمل "في يناير 2021، قدم الزمالك طلبا بالحصول على سيف الدين الجزيري معارا مع إمكانية الشراء، 8 ملايين قيمة الإعارة و12 مليون في حالة تفعيل بند الشراء".

واستطرد "الزمالك تأخر في إرسال المندوب بالشيك مقابل بقيمة الانتقال والحصول على الاستغناء الخاص باللاعب بسبب مراسلتهم للاتحاد الدولي للتأكد من موقفهم مع إيقاف القيد".

وأتم "وبعد التأكد من سلامة موقفهم بسبب وجوده في النادي في وقت سابق، تم إبرام الصفقة ولم يتواجد اللاعب في قائمتنا".

وانضم الجزيري إلى المقاولون في يناير من عام 2019 قادما من الملعب القابسي التونسي.

وبعد عامين انتقل إلى الزمالك معارا لنصف موسم قبل أن يتحول الانتقال إلى نهائي.

ويمتد تعاقد الجزيري مع الزمالك حتى صيف عام 2024.

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