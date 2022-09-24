حوار حسين الشحات - عن حلم ذهبية مونديال الأندية.. وعهد على التتويج بكل البطولات

شدد حسين الشحات لاعب الأهلي على ضرورة القتال من أجل الفوز بالألقاب في الموسم الجديد وتعاهد مع زملائه في الفريق للفوز بكل البطولات الموسم المقبل.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث عن رغبته في الفوز بالميدالية الذهبية لكأس العالم للأندية بقميص الأهلي.

وكل ما يلي جاء على لسان حسين الشحات في حواره مع الموقع الرسمي لـ الأهلي:

"الموسم الجديد يحمل تحديات عديدة للاعبين، لكننا تعاهدنا على بذل أقصى جهد لتعويض ما حدث في الموسم الماضي".

"تعافيت تماما من الإصابة التي لحقت بي في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي، كانت فترة صعبة للغاية بعد أن باغتتني الإصابة في توقيت صعب كان الفريق يعاني خلاله من غيابات عديدة، ولكني مؤمن بأنها مسألة قضاء وقدر".

الشائعات

"الشائعات لا تتوقف عن ملاحقة اللاعبين في الفرق الكبيرة خاصة النادي الأهلي، ولكن ما أدهشني بالفعل أن البعض تحدث عن تهربي من المشاركة في المباريات مع العلم أن كل لاعب في هذا التوقيت كان يقاتل من أجل المشاركة في المباريات".

"ورغم أن الفحوصات والأشعة الطبية التي أجريتها أكدت حاجتي إلى جراحة في الركبة شكك البعض في ذلك، لدرجة أنني حتى عند قيامي بالجراحة كان هناك من يردد هذه الشائعات التي لا أساس لها من الصحة ولا أعرف الدافع وراءها".

إصرار على التعويض

"هناك حماس كبير بين الجميع في فترة الإعداد، وهناك اتفاق على أن يتم استغلال هذه الفترة للوصول إلى أفضل مراحل الجاهزية، واللاعبون لديهم إصرار كبير على تعويض ما حدث الموسم الماضي، خاصة أن المنافسة ستكون صعبة مع الفرق الأخرى خاصة في ظل التدعيمات التي قامت بها".

العروض الخارجية

"لا يوجد لاعب في الأهلي يتحدث عن امتلاك عروض خارجية وأي لاعب يتلقى اتصالا من وكيل أو وسيط تكون إجابته واحدة وهي أن يقوم بعرض الأمر على النادي لأنه صاحب القرار الأول والأخير".

"أصب كامل تركيزي في الملعب وأترك هذه الأمور لمسؤولي النادي، خاصة أنني أتمنى أن استمر مع الأهلي لتحقيق كل البطولات خاصة بطولة كأس العالم للأندية، وبطولتا إفريقيا والدوري تمثلان أهمية كبيرة للجميع داخل النادي".

وليد سليمان وحب الجماهير

"شرف لأي لاعب أن يرتدي قميص الأهلي وأن يستمر بين صفوفه لأطول فترة ممكنة، وقد رأينا جميعا ما حدث مع وليد سليمان في نهاية مشواره وما وجده من حب وتقدير الجماهير له، وبالمناسبة هو لاعب كبير وقدم الكثير للنادي وما حدث من الجماهير في آخر مباراة بالدوري يليق به، وعلى الصعيد الشخصي تحدثت معه عن إمكانية إعادة التفكير من جديد والاستمرار في الملاعب لموسم آخر ولكنه كان قد حسم قراره، وأتمنى له كل التوفيق في الفترة المقبلة".

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هدف الوداد

"أنا لاعب محترف وألعب وسط مجموعة من اللاعبين وأسعى إلى تنفيذ تعليمات الجهاز الفني وفقا لخطة كل مباراة، ولكن هناك بعض المواقف التي يجب على اللاعب اتخاذ قرار فردي فيها سواء كان عن طريق مهارة معينة أو غيره ولكن من المستحيل أن يكون ذلك على حساب مصلحة الفريق".

"هدفي في مرمى الوداد المغربي مثلا حالفني فيه التوفيق وقد توقعت خلاله رد فعل المدافع والحارس، وأتذكر أنني خلال مباراة الذهاب أهدرت فرصة محققة لكن الجهاز الفني تحدث معي وأكد لي أنه لا مشكلة ويجب أن أركز وهو ما حدث في لقاء العودة. وبشكل عام فإن كل لاعب لديه خصائص ومقومات، والحمد لله أنني أجيد توقع رد فعل المنافس".

"أكثر هدف شعرت بالحزن لعدم احتسابه كان هدفي في مرمى فريق سموحة، والذي سجلته بطريقة جميلة ولكن الحكم لم يحتسبه".

المهم التسجيل

"كرة القدم بها تفاصيل كثيرة، هناك الكرة التي ارتدت من القائم في مباراة الزمالك في نهائي القرن، هذه الفرص تعتبر صعبة على أي لاعب والكثير من اللاعبين أهدروا مثلها، ولكني لم أكن موفقا فيها، والمهم في النهاية أن الفريق توج باللقب، تعليمات الجهاز الفني كانت واضحة وقتها بأن المهم أن نسجل هدفا".

الانتقادات

"اتقبل الانتقادات بصدر رحب وأي انتقاد يتعلق بالأداء في الملعب أو المستوى بشكل عام، طالما أن ذلك يكون في إطار من الاحترام خاصة أنه لا يوجد لاعب يقبل الخسارة أو الظهور بمستوى متواضع، ولكل شخص الحرية فيما يتعلق برأيه طالما يأتي ذلك بدون تجاوزات".

مارسيل كولر

"مارسيل كولر مدير فني قدير وصاحب اسم كبير ويجيد التعامل مع اللاعبين، ويملك خططا وأفكارا للوصول بالأهلي إلى أفضل مستوى، ويطلب من اللاعبين التواصل المستمر معه من أجل الاستفادة بشكل أكبر من الحصص التدريبية".

"ما زال لديه الكثير ليقدمه بقميص النادي الأهلي وعندما يحصل على أي بطولة مع الفريق يتطلع وبكل حماس للبحث عن بطولة جديدة، وهذه هي سمة اللعب في الأهلي، ولا يوجد تشبع من البطولات أو النجاحات".

كأس العالم

"الانتقال إلى الأهلي يمثل أفضل لحظات حياتي، امتلك 3 ميداليات في بطولة كأس العالم للأندية، 2 مع الأهلي وواحدة مع العين الإماراتي، واتطلع إلى الميدالية الذهبية مع الفريق".

رسالة لجماهير الأهلي

"اتفهم حزن وغضب الجماهير بسبب الموسم الماضي، تعاهدنا على بذل كل ما يمكن من أجل إسعادهم والتتويج بكل البطولات خلال الفترة القادمة".