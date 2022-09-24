وزير الرياضة يكشف تفاصيل زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمصر

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 21:24

كتب : FilGoal

وزير الرياضة - أشرف صبحي

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية تفاصيل زيارة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى مصر.

وأعلن صبحي في وقت سابق اليوم السبت موافقة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي علي طلب تنظيم مصر لـ أولمبياد 2036.

وقال أشرف صبحي في تصريحات لقناة صدى البلد: "شرفنا باستقبال رئيس الجمهورية لنا في وجود توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية وهذه أول زيارة له، كان هناك عديد السلبيات في السنوات الماضية تم تحويلها إلى إيجابيات".

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وأضاف "رئيس اللجنة الأولمبية كان معجبا بالمدينة الأولمبية الجديدة في مصر ووقت إنجازها السريع أعطاه انطباعا عن ما تقدمه مصر".

وواصل "رئيس اللجنة الأولمبية أخبر رئيس الجمهورية أن كل التقارير اللي وردت لهم حقيقية وكذلك الطرق المؤدية للمدينة والسلاسة في الطرق والقطارات بمختلف أنواعها والربط بين المنشآت الرياضية والسياحية مع الطرق العامة كان فكرة ذكية جدا وكان ذلك غير متوقعا".

وتابع "استضافة مصر لـ160 حدثا رياضيا من قبل وثقة الاتحادات الدولية في قدرة مصر على التنظيم كلها مؤشرات إيجابية على قدرة مصر".

وواصل "الرئيس دعم الفكرة وأكد على استعداد مصر التام على الترشح لـ2036 وهو ما منحنا طاقة إيجابية كبيرة".

واستطرد "مدينة مصر الأولمبية بها كل المنشآت ونقوم بعمل دراسة الآن على الفنادق الممكنة وعدد الرياضيين الذين سيتواجدون وقت البطولة لضمان وجود العدد الكافي لاستضافتهم وسيتم تطوير المدينة الرياضية في برج العرب أيضا لتكون مع المدينة الأولمبية الحالية في العاصمة الإدارية".

وأردف "هدفنا أن تكون مصر مركزا للبطولات الأولمبية مستقبلا، سيتم التنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية مع وجود مجموعات عمل مع اللجنة الدولية أيضا".

وأتم "نجهز أنفسنا بما نمتلك للتخطيط لكل شيء ممكن، وكذلك ندرس باقي الخيارات الأخرى ولكن لم يتم تحديد شيء بشكل واضح".

الأولمبياد وزير الشباب والرياضة
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