وزير الرياضة: رئيس الجمهورية وافق علي طلب تنظيم مصر لـ أولمبياد 2036

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 16:17

كتب : هاني العوضي

وزير الرياضة - أشرف صبحي

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، موافقة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي علي طلب تنظيم مصر لـ أولمبياد 2036.

وجاء ذلك خلال إستقبال وزير الرياضة لـ توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية ، والوفد المرافق له.

وقال صبحي: "الدولة المصرية والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقي الرياضة المصرية دعمًا ومساندة غير مسبوقة".

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ومن جانبه أثنى توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، على البنية التحتية الرياضية المصرية وقدرتها على استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

وضم الحضور كل من: حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا"، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وقال هشام حطب في وقت سابق: زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ لمصر مهمة للغاية من أجل استعراض العديد من الملفات المهمة".

وشدد "استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خطوة هامة تؤكد اهتمام ودعم الرئيس للرياضة والرياضيين من أجل خطوات أكبر في تاريخ الرياضة المصرية التي تخطو خطوات مهمة على المستوى العالمي في الفترة الحالية بفضل الدعم والاهتمام الكبير من الدولة المصرية".

وإذا نالت مصر شرف تنظيم البطولة ستصبح أول دولة عربية وإفريقية تنظم هذا الحدث.

أشرف صبحي وزير الرياضة أولمبياد 2036
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