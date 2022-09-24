منذر الكُبير مديرا فنيا لـ الرجاء المغربي

أعلن نادي الرجاء المغربي تعيين التونسي مُنذر الكُبير مديرا فنيا للفريق خلفا لمواطنه فوزي البنزرتي.

ويمتد تعاقد التونسي لمدة موسمين.

وستكون تلك أول تجربة لمُنذر الكُبير في منصب المدير الفني خارج تونس بعدما تولى تدريب عدة أندية أبرزها البنزرتي والنجم الساحلي والإفريقي والترجي.

وسبق أن حقق لقب كأس تونس في 2013 مع البنزرتي.

كما قاد منتخب تونس بين 2019 و2022 ووصل لنهائي كأس العرب 2021 وخسر من الجزائر.

وانتهى مشواره مع نسور قرطاج بعد توديع كأس الأمم الإفريقي 2021 من ربع النهائي.

ورحل البنزرتي عن منصبه في الرجاء بالتراضي حسبما أعلن النادي يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح النادي المغربي أن البنزرتي أصر على الرحيل "لأسباب شخصية" رغم اجتماعه مع عزيز البدراوي رئيس النادي والذي امتد لـ 3 ساعات.

وشكر النادي البنزرتي على الفترة التي قضاها في مشواره مع الفريق.

ويحتل الرجاء المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد نقطتين بعد مرور 3 جولات من المسابقة.