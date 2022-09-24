تشكيل إسبانيا - أسينسيو رأس حربة.. وثلاثي وسط برشلوني أمام سويسرا
السبت، 24 سبتمبر 2022 - 19:54
كتب : FilGoal
يلعب ماركو أسينسيو كرأس حربة في تشكيل إسبانيا الذي سيواجه سويسرا في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.
وتقام المباراة على ملعب دو لا روماريدا في مدينة سرقسطة الإسبانية.
ويشهد تشكيل إسبانيا أيضا وجود ثلاثي وسط برشلونة في خيارات المدرب لويس إنريكي.
وجاء التشكيل بالكامل كالآتي
الحارس: أوناي سيمون
الدفاع: سيزار أزبليكويتا - إريك جارسيا - باو توريس - جوردي ألبا
الوسط: جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري
الهجوم: فيران توريس - ماركو أسينسيو - بابلو سارابيا
ويحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن البرتغال صاحبة المركز الثاني، بينما يحتل منتخب سويسرا المركز الرابع برصيد 3 نقاط.
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