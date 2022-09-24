أساطير الشمال - ليفربول يحسم الموقعة الخيرية بالفوز إيابا على مانشستر يونايتد

فاز ليفربول على مانشستر يونايتد في إياب دربي "أساطير الشمال" بهدفين مقابل هدف وحيد، ليحسم المواجهة الخيرية بمجموع المباراتين 5-2.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: جيرزي دوديك – بيورن كفارم – ستيفان هينتشوز – مارتن سكرتل – جريجوري فينيال – محمد سيسوكو – تشابي ألونسو – ماكسي رودريجيز – أنتوني لو تاليك - أندري فورونين.

وارتدى الإسباني تشابي ألونسو شارة قيادة الريدز في هذه المباراة.

فيما بدأ مانشستر يونايتد بتشكيل مكون من: رايموند فان دير جو – روني جونسن – ياب ستام – أنطونيو فالنسيا – داني بوف – مايكل كاريك – دارين فليتشر – دارون جيبسون – ديميتار برباتوف – فريزر كامبل – كاريل بوبورسكي

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: كيفن بيلكينجتون – دينيس إروين – كلايتون بلاكمور – ريس براون – روي كين – يسبر بلومكفيست – إريك دجيمبا دجيمبا

وتولى أندي ريتشي تدريب فريق الأساطير اليوم، بينما حمل مايكل كاريك شارة القيادة.

وسجل ديميتار برباتوف الهدف الأول لمانشستر يونايتد بتسديدة على حدود المنطقة في الدقيقة 7، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشياطين الحمر 1-0.

The Mark Gonzalez goal that brought LFC Legends level 👏 — Liverpool FC (@LFC) September 24, 2022

وفي الشوط الثاني سجل مارك جونزاليس هدف التعادل لليفربول سريعا في الدقيقة 47، وتلاه فلوران سيناما بونجول بهدف الفوز في الدقيقة 82.

The goal from @sinamapongolle4 that won it for LFC Legends 😎 pic.twitter.com/Dy3YwEdJ7y — Liverpool FC (@LFC) September 24, 2022

وأقيمت مباراة الذهاب في الحادي والعشرين من مايو الماضي، وانتهت بفوز ليفربول 3-1 في ملعب أولد ترافورد.

واحتفل مانشستر يونايتد بجمع أكثر من 1.3 مليون جنيه استرليني من المباراة المباراة الخيرية الأولى.