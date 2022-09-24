بمشاركة كلاتنبرج تحكيميا.. مباراة خيرية تنتهي بـ 15 هدفا

في مباراة خيرية شهدت 15 هدفا حقق نجوم اليوتيوب الفوز على فريق سايد مين بثمانية أهداف مقابل سبعة.

فريق سايد مين مكون من مجموعة من صناع المحتوى البريطانيين الذيم يمتلكون أكثر من 130 مليار متابع مجتمعين، أما فريق نجوم يوتيوب فهوى يحتوي على بعض صناع المحتوى الآخرين.

وقاد المباراة تحكيميا مارك كلاتنبرج الحكم الإنجليزي الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام المصرية حاليا.

وأقيمت المباراة على ملعب فالي في إنجتلرا الذي يتسع لـ 27 ألف متفرج وشهدت المباراة نفاد جميع التذاكر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نجوم يوتيوب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وشهدت المباراة لقطة طريفة بإشهار أحد المشاركين في المباراة بطاقة صفراء لكلاتنبرج.

وستذهب جميع أرباح المباراة للأعمال الخيرية.