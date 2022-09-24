ديلي ميل: لأبعاد اقتصادية.. يونايتد يتخلى عن دي خيا مجانا والبديل من الدوري الإنجليزي

تناولت تقارير صحفية إمكانية تخلي مانشستر يونايتد عن حارس مرماه دافيد دي خيا مجانا بنهاية الموسم الحالي، على الرغم من وجود خيار لتمديد العقد لعام إضافي.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، حيث أعلن يونايتد قبل بضعة أيام أن فاتورة الرواتب قد شهدت ارتفاعا بقيمة 61.6 مليون جنيه استرليني مقارنة بالعام الماضي، بنسبة 19.1%.

ذلك الارتفاع يعد نتيجة لتعاقدات كبرى أجريت مؤخرا، بينما يحتل دي خيا موقعه كأحد أعلى رواتب النادي، حيث يتقاضى قرابة 350 ألف جنيه استرليني.

وقضى دي خيا 11 عاما بين جدران أولد ترافورد، وهو اللاعب الوحيد الباقي من آخر قائمة فائزة بلقب في تاريخ النادي ولا يزال يشارك بصورة مستمرة.

وتعرض مانشستر يونايتد لخسائر قدرت بـ 111.5 مليون جنيه استرليني، وهو ما تم إعلانه أيضا قبل بضعة أيام.

ورغم بعض الأخطاء من جانب الحارس الإسباني، إلا أنه لا يزال يحظى بدعم المدرب الهولندي إريك تين هاج.

وبينما كان النادي يبدو وكأنه انتهى من عملية تجهيز البديل في ظل وجود دين هندرسون، إلا أن الأخير خرج معارا مرة أخرى إلى نوتنجهام فورست، لينتقد علنا طريقة تعامل النادي معه.

أما عن هوية البديل المحتمل في حال رحيل دي خيا، فقد رجحت التقارير أنه سيكون جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون، الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم التالي (2023-2024).

الأمر الأخير الذي سيظل مفاجئا رغم كل العناصر السالف ذكرها، هو تفريط يونايتد في دي خيا مجانا، بعد أن فاز بجائزة لاعب الموسم في النادي 4 مرات بين عامي 2013 و2018.

وفاز دي خيا بالدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، بالإضافة إلى الدرع الخيرية 3 مرات، وحافظ على نظافة شباكه 168 مرة في 495 مباراة.