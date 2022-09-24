ديلي ميل: لأبعاد اقتصادية.. يونايتد يتخلى عن دي خيا مجانا والبديل من الدوري الإنجليزي

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 18:39

كتب : FilGoal

دافيد دي خيا

تناولت تقارير صحفية إمكانية تخلي مانشستر يونايتد عن حارس مرماه دافيد دي خيا مجانا بنهاية الموسم الحالي، على الرغم من وجود خيار لتمديد العقد لعام إضافي.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، حيث أعلن يونايتد قبل بضعة أيام أن فاتورة الرواتب قد شهدت ارتفاعا بقيمة 61.6 مليون جنيه استرليني مقارنة بالعام الماضي، بنسبة 19.1%.

ذلك الارتفاع يعد نتيجة لتعاقدات كبرى أجريت مؤخرا، بينما يحتل دي خيا موقعه كأحد أعلى رواتب النادي، حيث يتقاضى قرابة 350 ألف جنيه استرليني.

أخبار متعلقة
كين: حديث الجميع عن هالاند طبيعي بعد انطلاقته الرائعة.. ولكنني أركز على نفسي فقط دي كيتلاري يتحدث عن شعوره عقب الانضمام لـ ميلان بعد أكاديميته الخاصة.. زاها يشتري ناد في كوت ديفوار متهما ريال مدريد بالتناقض.. الخليفي: يريدون السوبر ليج ثم يحتفلون بدوري الأبطال

وقضى دي خيا 11 عاما بين جدران أولد ترافورد، وهو اللاعب الوحيد الباقي من آخر قائمة فائزة بلقب في تاريخ النادي ولا يزال يشارك بصورة مستمرة.

وتعرض مانشستر يونايتد لخسائر قدرت بـ 111.5 مليون جنيه استرليني، وهو ما تم إعلانه أيضا قبل بضعة أيام.

ورغم بعض الأخطاء من جانب الحارس الإسباني، إلا أنه لا يزال يحظى بدعم المدرب الهولندي إريك تين هاج.

وبينما كان النادي يبدو وكأنه انتهى من عملية تجهيز البديل في ظل وجود دين هندرسون، إلا أن الأخير خرج معارا مرة أخرى إلى نوتنجهام فورست، لينتقد علنا طريقة تعامل النادي معه.

أما عن هوية البديل المحتمل في حال رحيل دي خيا، فقد رجحت التقارير أنه سيكون جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون، الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم التالي (2023-2024).

الأمر الأخير الذي سيظل مفاجئا رغم كل العناصر السالف ذكرها، هو تفريط يونايتد في دي خيا مجانا، بعد أن فاز بجائزة لاعب الموسم في النادي 4 مرات بين عامي 2013 و2018.

وفاز دي خيا بالدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، بالإضافة إلى الدرع الخيرية 3 مرات، وحافظ على نظافة شباكه 168 مرة في 495 مباراة.

دافيد دي خيا مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي جوردان بيكفورد
نرشح لكم
كين: حديث الجميع عن هالاند طبيعي بعد انطلاقته الرائعة.. ولكنني أركز على نفسي فقط بعد أكاديميته الخاصة.. زاها يشتري ناد في كوت ديفوار الاتحاد الإنجليزي يوجه تهمة سوء السلوك لـ رونالدو توخيل قد يجبر على الرحيل عن إنجلترا بعد الإقالة من تشيلسي الأول من أرسنال.. ساكا يفوز بجائزة لاعب العام في إنجلترا لوفرين: أتحدث مع صلاح.. وهذا سبب معاناة ليفربول محرز: أريد إنهاء مشواري بقميص مانشستر سيتي فان جال يكشف سبب رغبته في ضم ماني إلى مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
يحيى حامد ينضم إلى طلائع الجيش 7 دقيقة | الكرة المصرية
ديلي ميل: لأبعاد اقتصادية.. يونايتد يتخلى عن دي خيا مجانا والبديل من الدوري الإنجليزي 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كين: حديث الجميع عن هالاند طبيعي بعد انطلاقته الرائعة.. ولكنني أركز على نفسي فقط 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دي كيتلاري يتحدث عن شعوره عقب الانضمام لـ ميلان 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
متهما ريال مدريد بالتناقض.. الخليفي: يريدون السوبر ليج ثم يحتفلون بدوري الأبطال 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
التاسع.. إنبي يضم رمضان مصطفى من مصر للمقاصة 53 دقيقة | الكرة المصرية
بعد أكاديميته الخاصة.. زاها يشتري ناد في كوت ديفوار ساعة | الدوري الإنجليزي
غياب روديجير ونميشا عن ألمانيا أمام إنجلترا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 3 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 4 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ