كين: حديث الجميع عن هالاند طبيعي بعد انطلاقته الرائعة.. ولكنني أركز على نفسي فقط

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 18:31

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند مع هاري كين

يرى هاري كين مهاجم توتنام أنه من الطبيعي أن يتحدث الجميع عن إرلينج هالاند بعد البداية الرائعة للموسم ولكنه يفضل التركيز على نفسه وما يقدمه.

وانتقل إرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي قادما من بوروسيا دورتموند ليسجل 11 هدفا في أول 7 مباريات بالدوري الإنجليزي.

وقال هاري كين في تصريحات للصحفيين: "في الدوري الإنجليزي خصوصا، عندما يتواجد أفضل المهاجمين فإن ذلك يدفع الجميع ليكونوا أفضل".

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وأضاف "الجميع يتحدث عن هالاند لأن بدايته رائعة للموسم وهذا حقيقي، أنا لا أركز على الكثير من الأشخاص الآخرين بل أركز على نفسي وعلى ما يمكنني فعله".

إجمالا، سجل هالاند 14 هدفا وصنع هدفا واحدا في عشر مباريات مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات.

وواصل "لقد كانت بداية جيدة للموسم مع توتنهام وربما لم نلعب أفضل ما لدينا".

وواصل "لكن هذه علامة جيدة على أن نكون حيث نعلم أنه يمكننا التحس وربما تكون واحدة من أفضل البدايات التي خضتها في الدوري الإنجليزي".

وسجل هاري كين ستة أهداف وصنع هدفا واحدا في سبع مباريات لعبها مع توتنام في الدوري الإنجليزي.

يذكر أن منتخب إنجلترا هبط للتصنيف الثاني في دوري الأمم الأوروبية بعد الهزيمة أمام إيطاليا أمس الجمعة بهدف دون رد.

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