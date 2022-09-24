بعد أكاديميته الخاصة.. زاها يشتري ناد في كوت ديفوار
السبت، 24 سبتمبر 2022 - 17:49
كتب : FilGoal
اشترى ويلفرد زاها لاعب كريستال بالاس أول ناد له في كوت ديفوار.
ويلفريد زاها
النادي : كريستال بالاس
واشترى ويلفر بجانب صديقه كارين نادي إسبوار كلوب دي أبينجورو الإيفواري أحد أندية الهواة.
وقال كارين زاها نائب رئيس النادي حاليا في تصريحات لوسائل الإعلام: "لدينا أكاديمية للاعبين تحت 19 عاما".
وأضاف "سنلعب في الدرجة الرابعة في كوت ديفوار، هدفنا هو الصعود بالطبع ولكننا نرغب في أن يكون اللاعبين الشباب في شكل جيد ويكتسبون الخبرات".
ويمتلك زها أكاديميته الخاصة في جنوب لندن، والتي بدأها يوليو 2021.
وسجل زاها 87 هدفا وصنع 73 آخرين في 435 مباراة مع كريستال بالاس منذ انتقاله للفريق اللندني في 2014.
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