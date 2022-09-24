مصطفى سعد يعود لتدريبات المنتخب الأولمبي

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 17:29

كتب : أحمد الخولي

مصطفى سعد - مصر الأولمبي ضد بنين الأولمبي

عاد مصطفى سعد لتدريبات منتخب مصر الأولمبي بعد 24 ساعة من التأهيل عقب الإصابة التي تعرص لها.

وأصيب سعد خلال مواجهة منتخب مصر الأولمبي مع بنين التي أقيمت أمس الجمعة على ملعب المكس وانتهت بالتعادل بدون أهداف.

وكان FilGoal.com قد علم أن التشخيص المبدئي لإصابة سعد هو تعرضه لكدمة بسيطة في ساق القدم.

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وحضع اللاعب لبرنامج تأهيلي لمدة 24 ساعة تحت إشراف برئاسة طارق سليمان طبيب المنتخب.

وظهر سعد بشكل جيد بشكل مطمئن خلال البرنامج التأهيلي ليعود للتدريبات بشكل طبيعي.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي مع بنين مرة جديدة يوم الثلاثاء استعدادا لخوض تصفيات إفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2024.

وكان مصطفى سعد انضم قبل عدة أيام إلى الأهلي قادما من صفوف سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لخمس سنوات.

ولعب مصطفى سعد البالغ من العمر 21 عاما مع سيراميكا 39 مباراة في الدوري خلال الموسمين الماضيين.

سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

مصطفى سعد الأهلي منتخب مصر الأولمبي
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