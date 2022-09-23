في الجول يكشف – التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى سعد بعد خروجه ضد بنين الأولمبي
الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 16:37
كتب : أحمد الخولي
تعرض مصطفى سعد لاعب منتخب مصر الأولمبي للإصابة خلال لقاء الفراعنة الودي ضد بنين الذي يقام اليوم الجمعة.
مصطفى سعد
النادي : الأهلي
واضطر مصطفى الوافد الجديد على صفوف الأهلي للخروج مستبدلا في الدقيقة 36 بعدما سقط على إثر تدخل حدث قبل دقائق من لاعب بنين.
واستبدل روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي مصطفى سعد برأفت خليل.
وحسبما علم FilGoal.com فإن التشخيص المبدئي لمصطفى سعد هو كدمة بسيطة في ساق القدم.
وكان مصطفى سعد انضم قبل عدة أيام إلى الأهلي قادما من صفوف سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لخمس سنوات.
ولعب مصطفى سعد البالغ من العمر 21 عاما مع سيراميكا 39 مباراة في الدوري خلال الموسمين الماضيين.
سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.
نرشح لكم
تواجد خطوط طولية.. الكشف عن قميص منتخب مصر الجديد تشكيل مصر الأولمبي – أحمد سيد غريب وأسامة فيصل ومصطفى سعد يقودون الفراعنة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-9-2022 والقنوات الناقلة.. مصر وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول ترتيب شارة القيادة مؤتمر حجازي: نرغب في الظهور بشكل مختلف.. ووجود صلاح يصنع الفارق مؤتمر فيتوريا – الحقيقة الكاملة عن استبعاد عواد.. وانتقاد موعد مباراة الزمالك موعد مباراة مصر والنيجر والقناة الناقلة والمعلق قنوات الكأس: ودية منتظرة بين مصر والأردن في عمان.. وموعد المباراة