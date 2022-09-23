في الجول يكشف – التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى سعد بعد خروجه ضد بنين الأولمبي

تعرض مصطفى سعد لاعب منتخب مصر الأولمبي للإصابة خلال لقاء الفراعنة الودي ضد بنين الذي يقام اليوم الجمعة.

واضطر مصطفى الوافد الجديد على صفوف الأهلي للخروج مستبدلا في الدقيقة 36 بعدما سقط على إثر تدخل حدث قبل دقائق من لاعب بنين.

واستبدل روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي مصطفى سعد برأفت خليل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن التشخيص المبدئي لمصطفى سعد هو كدمة بسيطة في ساق القدم.

وكان مصطفى سعد انضم قبل عدة أيام إلى الأهلي قادما من صفوف سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لخمس سنوات.

ولعب مصطفى سعد البالغ من العمر 21 عاما مع سيراميكا 39 مباراة في الدوري خلال الموسمين الماضيين.

سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.