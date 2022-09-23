اليابان تستغل عقم أمريكا الهجومي وتنتصر بثنائية وديا

حقق منتخب اليابان انتصارا وديا على نظيره الأمريكي بنتيجة 2-0 في إطار استعدادات المنتخبين لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2022.

وأقيمت المباراة الودية على ملعب ميركير سيبيل أرينا في مدينة دسولدروف الألمانية.

وشهدت المباراة غياب أي فرصة محققة لأمريكا على مرمى اليابان إذ اكتفى أبناء العم سام بـ 3 تسديدات فقط طيلة الـ 90 دقيقة وجميعها خارج المرمى.

في المقابل استغل المنتخب الياباني المشاكل الدفاعية لأمريكا وسجل هدفي الانتصار.

وجاء الهدف الأول عن طريق داتشي كامادا في الدقيقة 24 بعد مرتدة سريعة إثر استعادة الكرة من منتصف ملعب منتخب أمريكا بعد تمريرة خاطئة من ويستون ماكيني.

Japan secure a 2-0 win over the USMNT to kick off the international break 🎯 pic.twitter.com/shduF3c28J — ESPN FC (@ESPNFC) September 23, 2022

Japan goal stemmed from a pretty bad Weston McKennie giveaway. Dest sprinting upfield just as Long played it into McKennie's feet. USMNT defense couldn't recover. pic.twitter.com/pWqtyNUjH3 — Henry Bushnell (@HenryBushnell) September 23, 2022

وفي الدقيقة 88 استطاع كاورو ميتوما أن يسجل بطريقة رائعة بمجهود فردي بعدما توغل من الجهة اليسرى وأطلق تسديدة مقوسة سكنت الشباك من على حدود منطقة الجزاء.

Japan secure a 2-0 win over the USMNT to kick off the international break 🎯 pic.twitter.com/shduF3c28J — ESPN FC (@ESPNFC) September 23, 2022

وسيلتقي منتخب اليابان وديا يوم 27 سبتمبر مع الإكوادور، إذ يحلون في مجموعة تضم ألمانيا وإسبانيا وكوستاريكا في كأس العالم.

فيما سيلتقي منتخب أمريكا مع نظيره السعودي، إذ يتواجدون في مجموعة تضم ويلز وإنجلترا وإيران.