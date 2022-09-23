اليابان تستغل عقم أمريكا الهجومي وتنتصر بثنائية وديا

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 19:42

كتب : FilGoal

سيرجينيو ديست - أمريكا

حقق منتخب اليابان انتصارا وديا على نظيره الأمريكي بنتيجة 2-0 في إطار استعدادات المنتخبين لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2022.

وأقيمت المباراة الودية على ملعب ميركير سيبيل أرينا في مدينة دسولدروف الألمانية.

وشهدت المباراة غياب أي فرصة محققة لأمريكا على مرمى اليابان إذ اكتفى أبناء العم سام بـ 3 تسديدات فقط طيلة الـ 90 دقيقة وجميعها خارج المرمى.

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في المقابل استغل المنتخب الياباني المشاكل الدفاعية لأمريكا وسجل هدفي الانتصار.

وجاء الهدف الأول عن طريق داتشي كامادا في الدقيقة 24 بعد مرتدة سريعة إثر استعادة الكرة من منتصف ملعب منتخب أمريكا بعد تمريرة خاطئة من ويستون ماكيني.

وفي الدقيقة 88 استطاع كاورو ميتوما أن يسجل بطريقة رائعة بمجهود فردي بعدما توغل من الجهة اليسرى وأطلق تسديدة مقوسة سكنت الشباك من على حدود منطقة الجزاء.

وسيلتقي منتخب اليابان وديا يوم 27 سبتمبر مع الإكوادور، إذ يحلون في مجموعة تضم ألمانيا وإسبانيا وكوستاريكا في كأس العالم.

فيما سيلتقي منتخب أمريكا مع نظيره السعودي، إذ يتواجدون في مجموعة تضم ويلز وإنجلترا وإيران.

اليابان أمريكا جودين
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