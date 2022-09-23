فلامبو البوروندي يكشف لـ في الجول موعد مباراة الذهاب أمام الفائز من الزمالك وإليكت

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد مباراة الذهاب بين الفائز مواجهة الزمالك وإليكت سبور التشادي أمام فلامبو بطل بوروندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

ولم تتحدد بعد بطاقة التأهل بين الزمالك وإليكت سبور التشادي من الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا، إذ فاز الزمالك 2-0 ذهابا.

وقال جوني نيونسابا نائب رئيس نادي فلامبو البوروندي لـ FilGoal.com: "كاف أخطرنا بشكل رسمي بأن موعد مباراتنا مع الفائز من مواجهة الزمالك وإليكت سبور التشاد ستكون يوم 9 أكتوبر المقبل".

وأضاف "المباراة ستقام على ملعب نادي عزام في تنزانيا لأن كاف لم يعتمد أي ملعب داخل بوروندي".

وأتم "لو تأهل الزمالك ستكون مواجهة صعبة بكل تأكيد ونسعى للتأهل لدور المجموعات".

وانتصر الزمالك بفضل ثنائية محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو" ذهابا على إليكت سبور التشادي.

ويلتقي الزمالك مع الفريق التشادي يوم الأحد المقبل لتحديد المتأهل للدور المقبل.

وتفوق فلامبو على الاتحاد الليبي في الدور التمهيدي الأول في واحد من أبزر مفاجآت البطولة حتى الآن.