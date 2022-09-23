تشكيل فيتوريا الأول - صلاح يقود هجوم منتخب مصر.. عودة طارق حامد وظهور اسم جديد

يقود محمد صلاح هجوم منتخب مصر أمام النيجر في أول اختبار ودي أمام النيجر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، ويظهر محمود حمادة لأول مرة بقميص الفراعنة.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره النيجر على استاد الإسكندرية في الثامنة مساءً.

ويخوض محمود حمادة لاعب وسط فاركو مباراته الرسمية الدولية الأولى بقميص منتخب مصر.

ويعود محمد حمدي للمشاركة بقميص منتخب مصر بعدما جاءت آخر مباراة له ضد الجابون في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2021.

فيما يعود أيضا طارق حامد لخوض المباراة الدولية الأولى له منذ المشاركة ضد ليبيا في نوفمبر 2021 والتي انتهت بالفوز 3-0.

وجاء تشكيل منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - عمر جابر

الوسط: طارق حامد - محمود حمادة - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد

تاريخ المواجهات

التقى منتخب مصر مع نظيره النيجر 5 مرات من قبل.

فاز منتخب مصر في 3 وتعادل في 1 وخسر 1.

أكبر فوز لمصر كان في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 وانتهى بالفوز 6-0.