تشكيل فيتوريا الأول - صلاح يقود هجوم منتخب مصر.. عودة طارق حامد وظهور اسم جديد

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 18:03

كتب : بسام أبو بكر

روي فيتوريا - منتخب مصر

يقود محمد صلاح هجوم منتخب مصر أمام النيجر في أول اختبار ودي أمام النيجر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، ويظهر محمود حمادة لأول مرة بقميص الفراعنة.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره النيجر على استاد الإسكندرية في الثامنة مساءً.

ويخوض محمود حمادة لاعب وسط فاركو مباراته الرسمية الدولية الأولى بقميص منتخب مصر.

أخبار متعلقة
الظهور الأول لـ ميكالي.. منتخب مصر الأولمبي يتعادل سلبيا مع بنين تواجد خطوط طولية.. الكشف عن قميص منتخب مصر الجديد قبل الظهور مع مصر.. كيف كان الاختبار الأول لـ فيتوريا خلال مسيرته التدريبية تشكيل مصر الأولمبي – أحمد سيد غريب وأسامة فيصل ومصطفى سعد يقودون الفراعنة

ويعود محمد حمدي للمشاركة بقميص منتخب مصر بعدما جاءت آخر مباراة له ضد الجابون في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2021.

فيما يعود أيضا طارق حامد لخوض المباراة الدولية الأولى له منذ المشاركة ضد ليبيا في نوفمبر 2021 والتي انتهت بالفوز 3-0.

وجاء تشكيل منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - عمر جابر

الوسط: طارق حامد - محمود حمادة - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد

تاريخ المواجهات

التقى منتخب مصر مع نظيره النيجر 5 مرات من قبل.

فاز منتخب مصر في 3 وتعادل في 1 وخسر 1.

أكبر فوز لمصر كان في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 وانتهى بالفوز 6-0.

منتخب مصر روي فيتوريا النيجر
نرشح لكم
محمد مغربي: حاولنا تطبيق جُمل ميكالي.. ونعاني من ضيق الوقت العربي بدر: حققنا مكاسب عديدة رغم التعادل مع بنين ميكالي: فيتوريا لن يفرض علينا طريقة لعب المنتخب الأولمبي.. وأحتاج لمساعدة جميع الأندية في الجول يكشف – التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى سعد بعد خروجه ضد بنين الأولمبي تواجد خطوط طولية.. الكشف عن قميص منتخب مصر الجديد تشكيل مصر الأولمبي – أحمد سيد غريب وأسامة فيصل ومصطفى سعد يقودون الفراعنة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-9-2022 والقنوات الناقلة.. مصر وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول ترتيب شارة القيادة
أخر الأخبار
محمد مغربي: حاولنا تطبيق جُمل ميكالي.. ونعاني من ضيق الوقت 20 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل فيتوريا الأول - صلاح يقود هجوم منتخب مصر.. عودة طارق حامد وظهور اسم جديد 25 دقيقة | منتخب مصر
العربي بدر: حققنا مكاسب عديدة رغم التعادل مع بنين 39 دقيقة | منتخب مصر
أول مصرية في إيطاليا.. سامية آدم تنضم إلى نابولي ساعة | الكرة المصرية
ميكالي: فيتوريا لن يفرض علينا طريقة لعب المنتخب الأولمبي.. وأحتاج لمساعدة جميع الأندية ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول – خطاب من فيفا إلى الزمالك بسبب الجزيري بعد شكوى الإفريقي ضد المقاولون ساعة | الكرة المصرية
الظهور الأول لـ ميكالي.. منتخب مصر الأولمبي يتعادل سلبيا مع بنين ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف – التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى سعد بعد خروجه ضد بنين الأولمبي ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 3 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ 4 في الجول يكشف - تفاصيل عرض الزمالك لضم مروان عطية