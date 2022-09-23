العربي بدر: حققنا مكاسب عديدة رغم التعادل مع بنين

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 17:49

كتب : FilGoal

عربي بدر - مصر الأولمبي ضد بنين الأولمبي

عدد العربي بدر لاعب منتخب مصر الأولمبي المكاسب رغم التعادل أمام بنين.

وتعادل منتخب مصر الأولمبي وديا أمام بنين في أول ظهور لـ روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد.

وقال بدر عبر أون تايم سبورتس: "هذا التجمع الأول لنا منذ فترة طولية وهناك عناصر انضمت للمرة الأولمبي وتحت قيادة مدرب جديد".

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وأوضح "المدرب الجديد منح الفرصة للعديد من العناصر وكانت نقطة إيجابية للتعرف على إمكانيات الجميع إضافة لخوضنا المباراة عصرا وهذا موعد لم نعتاد عليه لكننا سنخوض مبارياتنا الرسمية في هذا التوقيت".

وواصل "انضم إلينا 7 أو 8 لاعبين جدد مع وصولهم لدرجة الانسجام واستيعاب خطط المدرب الجديد سنصل إلى مرحلة جيدة قبل خوض المباريات الرسمية بداية من شهر أكتوبر المقبل".

واختتم "أعتقد أن الجميع ظهر بشكل جيد وقدمناء أداء طيب وكان ينقصنا فقط تسجيل الأهداف، خاصة أننا أضاعنا العديد من الفرص كانت كفيلة بتحقيق الفوز".

ويواجه المنتخب الأولمبي نظيره البنيني مجددا يوم الاثنين المقبل.

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