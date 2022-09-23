الظهور الأول لـ ميكالي.. منتخب مصر الأولمبي يتعادل سلبيا مع بنين

تعادل منتخب مصر الأولمبي وديا أمام بنين في أول ظهور لـ روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد.

واختار ميكالي تشكيل مكون من أحمد نادر السيد في حراسة المرمى ومصطفى سعد في الهجوم الذي خرج مصابا لاحقا.

ويواجه المنتخب الأولمبي نظيره البنيني مجددا يوم الاثنين المقبل.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: أحمد نادر السيد

في الدفاع: محمد طارق- أسامة الجزار- محمد مغربي- محمد أشرف

في الوسط: زياد كمال- عربي بدر- عبد الغني محمد

في الهجوم: مصطفى سعد- أحمد سيد غريب- أسامة فيصل

أحداث المباراة

بدأ التهديد الأول عن طريق أحمد سيد غريب في الدقيقة 9 الذي سدد كرة قوية لكن قابلها حارس مرمى بنين.

وأضاع محمد أشرف فرصة هدف محقق عند الدقيقة 23 يتألق ويصدها حارس مرمى بنين.

وشهد اللقاء إصابة مصطفى سعد عند الدقيقة 38 واضطراره للخروج مستبدلا ودخول رأفت خليل.

وقبل نهاية الشوط الأول، كادت رأسية أسامة فيصل أن تسكن الشباك لكن مرت أعلى مرمى بنين بقليل.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى ميكالي تغييرات ودخل على الجبري بدلا من أحمد نادر السيد في حراسة المرمى، وإسلام المزين بدلا من محمد طارق، ومحمود صابر على حساب عبدالغني محمد.

وكاد علاء ميهوب أن يتقدم للفراعنة عند الدقيقة 73 بعدما كان قريبا من المرمى لكن يشتتها دفاع بنين بنجاح.

وتواصل الهجوم من منتخب مصر عن طريق كرة ثابتة في الدقيقة 80 من رأفت خليل لكن يتصدى لها حارس بنين.

وأنهى الفراعنة محاولاتهم على المرمى بعد في الدقيقة 82 عن طريق أحمد شريف بعد تمريرة مثالية من عبد الله عزت لكن حارس بنين يتألق.