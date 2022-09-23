توخيل قد يجبر على الرحيل عن إنجلترا بعد الإقالة من تشيلسي

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 15:48

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب تشيلسي

قد يُجبر توماس توخيل المدير الفني السابق لتشيلسي على مغادرة إنجلترا عقب إقالته من تدريب الفريق اللندني قبل عدة أسابيع.

وذكرت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية اليوم الجمعة في تقرير لها أن توخيل وصل إلى إنجلترا لتدريب تشيلسي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ذلك الأمر يجعله ليس لديه سوى 90 يوما للبقاء في إنجلترا قبل الرحيل عنها بسبب التأشيرة.

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وقال ممثل عن توخيل للصحيفة: "سوف نتصرف وفقا لقواعد المملكة المتحدة، ندرس جميع الأمور ولكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد".

ومازال توخيل متمركزا في منزله في لندن ويذهب أطفاله للمدارس هنا.

وتولى توخيل تدريب تشيلسي في يناير 2021، ليفوز مع البلوز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وأشرف ابن الـ49 عاما على تدريب تشيلسي في 99 مباراة، حقق خلالها 62 انتصارا و19 تعادلا وتلقى 18 خسارة.

سجل تشيلسي تحت قيادته 196 هدفا واستقبل 105.

توخيل تشيلسي
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