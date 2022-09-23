الأول من أرسنال.. ساكا يفوز بجائزة لاعب العام في إنجلترا

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 13:55

كتب : FilGoal

ساكا يحتفل بالهدف مع مانشستر يونايتد أمام أرسنال

فاز بوكايو ساكا بجائزة لاعب العام في إنجلترا ليصبح أول لاعب من أرسنال يظفر بها.

بوكايو ساكا

النادي : أرسنال

وتفوق ساكا في سباق الفوز بالجائزة على زميليه ديكلان رايس الذي حل ثانيا وهاري كين الذي جاء ثالثا.

ولعب ساكا تسع مباريات رفقة منتخب إنجلترا في العام الجاري وسجل ثلاثة أهداف.

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وإجمالا ارتدى ساكا قميص الأسود الثلاثة 18 مرة وسجل أربعة أهداف وصنع مثلهم.

Bukayo Saka poses for a photo with England Men's Player of the Year connected by EE trophy.

وتمنح تلك الجائزة للاعبين الذين قدموا أفضل أداء خلال العام ويتم الفوز بها بناء على تصويت الجماهير عبر موقع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ومنذ بدء منح الجائزة في عام 2003 أصبح ساكا أول لاعب من أرسنال يظفر بها.

ويعد مانشستر يونايتد أكثر الأندية التي حصل منها لاعبين على الجائزة بواق خمس مرات يليه ليفربول بأربع مرات ثم ثلاث مرات لكل من تشيلسي وتوتنام.

ومرة واحدة لبايرن ميونيخ ومثلها لليدز يونايتد.

وتمنح تلك الجائزة للاعبين الإنجليز فقط.

وقبل تسلمه الجائزة خدع مسؤولو المنتخب الإنجليزي، ساكا وجعلوه يعتقد أنه سيواجه مؤتمرا صحفيا للحديث عن بعض الأمور التي تخص المنتخب ومبارياته المقبلة.

لكن بعد دخوله للقاعة وجد مجموعة من الأطفال وهم من سلموه الجائزة وطرحوا عليه العديد من الأسئلة.

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