في ظهور مبيومو الأول.. الكاميرون تسقط بهدفين أمام أوزبكستان

خسر منتخب الكاميرون أمام نظيره الأوزبكستاني بهدفين مقابل هدف في ودية أقيمت في كوريا الجنوبية ضمن الاستعدادات لـ كأس العالم 2022.

وشهد اللقاء الظهور الأول لـ بريان مبيومو لاعب برينتفورد بعد استدعائه من جانب المنتخب الكاميروني.

وتقدم خويمات إركينوف لـ أوزبكستان في الدقيقة 24 قبل أن يضيف أوستون أورونوف الهدف الثاني عند الدقيقة 76.

ويستعد منتخب الكاميرون للمشاركة في كأس العالم 2022 المقامة في قطر بعد الفوز في التصفيات أمام الجزائر.

ويلعب منتخب الكاميرون في المجموعة السابعة بجوار كل من البرازيل وصربيا وسويسرا.

مبيومو (23 عامًا) يحمل الجنسيتين الفرنسية والكاميرونية، وبدأ مسيرته مع تروي الفرنسي قبل أن يرحل صوب برينتفورد في عام 2019.

وخاض مبيومو 134 مباراة مع برينتفورد سجل خلالهم 32 هدفا وصنع 28 آخرين.

وشارك المهاجم الكاميروني مع برينتفورد أساسيا في جميع المباريات مع برينتفورد الموسم الحالي، ونجح في تسجيل هدفين.