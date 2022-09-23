لوفرين: أتحدث مع صلاح.. وهذا سبب معاناة ليفربول

كشف ديان لوفرين مدافع ليفربول السابق والحالي لزينيت سان بطرسبرج عن تواصله مع محمد صلاح شهريا.

وكان لوفرين أقرب صديق لصلاح حينما تزاملا سويا في ليفربول من 2017 لـ2020 قبل رحيل اللاعب الكرواتي إلى روسيا.

وتحدث لوفرين لموقع "سبورتسكي" الكرواتي ردا على سؤال حول إن كان يتواصل مع أي من لاعبي ليفربول حاليا وقال: "أتواصل مع صلاح على الأقل مرة في الشهر".

وعن مستوى ليفربول قال: "سنرى ماذا سيحدث في قصة ليفربول وإن كانت فقط فترة سيئة أم أنها نهاية القصة".

وشدد "عليهم العودة للطريقة التي اعتاد ليفربول اللعب بها".

وأتم لوفرين حديثه "الدوري الإنجليزي صعب للغاية وليفربول ضم العديد من اللاعبين وعليهم التأقلم".

ولم يفز ليفربول سوى مرتين في ست جولات خاضها في الدوري الإنجليزي ويحتل المركز الثامن بتسع نقاط.