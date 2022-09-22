دوري الأمم الأوروبية – تعادل قاتل أمام لوكسمبورج يقود تركيا للتأهل للتصنيف الثاني

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 23:41

كتب : FilGoal

تركيا - لوكسمبورج

عاد منتخب تركيا مجددا إلى التصنيف الثاني من دوري الأمم الأوروبية بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى من التصنيف الثالث في نسخة 2022-2023.

وتعادل منتخب تركيا مع لوكسمبورج بنتيجة 3-3 ليضمن الصدارة قبل جولة على النهاية والتأهل للتصنيف الثاني.

وارتفع رصيد تركيا إلى 13 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن لوكسمبورج.

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المباراة جاءت مثيرة بعدما تقدم مارفين مارتينيز في الدقيقة الثامنة بهدف للضيوف وسجل جينكيز أوندر في الدقيقة 18 هدف التعادل من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 37 عاد منتخب لوكسمبورج للتقدم عن طريق دانيل سيناني، لكن النتيجة عادت مجددا للتعادل بهدف عكسي عقب دقيقتين فقط.

في الشوط الثاني استطاع جيرسون رودريجيس أن يسجل هدف لوكسمبورج الثالث في الدقيقة 69.

وسجل إسماعيل يوكيسك هدف التعادل في الدقيقة 87.

وبدأ منتخب تركيا مشواره في البطولة من النسخة الأولى في التصنيف الثاني وظل به لكنه هبط في النسخة الماضية للتصنيف الثالث.

ويلتقي منتخب تركيا في الجولة الأخيرة مع جزر الفارو.

وكان منتخب كازاخستان قد تأهل من التصنيف الثالث إلى الثاني. (طالع التفاصيل)

تركيا دوري الأمم الأوروبية لوكسمبورج
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