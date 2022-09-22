دوري الأمم الأوربية - كازاخستان تهزم بيلاروسيا.. وتتأهل إلى التصنيف الثاني

تأهل منتخب كازاخستان إلى التصنيف الثاني بعد الفوز أمام بيلاروسيا في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

وفاز منتخب كازاخستان بهدفين مقابل هدف على ضيفه البيلاروسي في المجموعة الثالثة من المستوى الثالث من المسابقة.

وافتتحت كازاخستان النتيجة في الدقيقة 29 عن طريق ميخايلي كوزلوف، قبل أن يدرك بافيل سافيتسكي التعادل لـ بيلاروسيا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وحسم باكتيور زينوتيندوف نتيجة المباراة لـ كازاخستان بهدفه الثاني عند الدقيقة 79.

ورفعت كازاخستان رصيدها إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة.

فيما تجمد رصيد بيلاروس عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.

ترتيب المجموعة الثالثة - المستوى الثالث:

كازاخستان: 13 نقطة.

سلوفاكيا: 6 نقاط.

أذربيجان: 4 نقاط.

بيلاروسيا: نقطتين.