محرز: أريد إنهاء مشواري بقميص مانشستر سيتي

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 21:30

كتب : FilGoal

رياض محرز - مانشستر سيتي

كشف الجزائري رياض محرز رغبته في الاعتزال بقميص مانشستر سيتي الإنجليزي.

رياض محرز

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وجدد محرز تعاقده مع سيتي في الصيف الجاري حتى نهاية موسم 2024-2025.

وقال محرز في حديثه لموقع مانشستر سيتي: "أريد إنهاء مشواري وأنا مع مانشستر سيتي، واللعب لأطول فترة ممكن، أعتقد أن لدي قدرة اللعب لأطول فترة ممكنة، ولكننا سنرى ماذا يحمل لنا المستقبل بعد كرة القدم".

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وأضاف "لا أعرف ولكني ما زلت أفكر، أحب كرة القدم، لذلك من الصعب الخروج منها".

وأشار "نعم، كنت أريد دائما النجاح في كرة القدم، هذا كان هدفي الوحيد".

وتابع "بعض الأشخاص تريد النجاح في أمور قليلة، ولكن بالنسبة لي الأمر الوحيد كان كرة القدم، تركت المدرسة وعمري 17 عاما، وركزت بنسبة 100% في كرة القدم، حاولت إعطاءها كل شيء، وتمكنت من تحقيق ذلك".

وأتم "لم يكن الأمر سهلا، ومازال كذلك، ولكن عليك القيام بالكثير من التضحيات، في النهاية عندما تقوم بكل شيء، هذا هو قدرك".

وانضم محرز (31 عاما) لسيتي في صيف 2018، وسجل 63 هدفا وحقق 8 ألقاب خلال 198 مباراة بجميع المسابقات.

وخاض محرز 9 مباريات الموسم الحالي لكن دون أن يسجل حتى الآن بقميص بطل الدوري.

رياض محرز مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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