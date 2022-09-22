مران الزمالك - حسام عبد المجيد يواصل تأهيله.. وظهور جيد لجعفر ونيمار في التقسيمة

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 21:03

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد سيد زيزو - الزمالك أمام إليكت سبورت - دوري أبطال إفريقيا

خاض لاعبو الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية القوية، على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم -الخميس- الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء إليكت بطل تشاد.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وشهدت الفقرة التركيز على رفع المعدل البدني للاعبين من خلال مجموعة من التدريبات البدنية.

وواصل المدافع حسام عبد المجيد برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، حيث خضع لبعض التدريبات الفردية بالكرة وبدونها، وذلك بسبب شعوره بإجهاد عضلي عقب العودة من الكاميرون بعد خوض مباراة الذهاب أمام إليكت.

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وخاض الفريق فقرة فنية خاصة، شهدت التركيز على الخروج بالكرة في وجود عملية الضغط المكثف في مساحات صغيرة، بجانب التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية و التحرك بدون كرة.

كما أجرى الفريق تقسيمة في جزء من الملعب، وشهدت ظهور الرباعي حسام أشرف وسيف جعفر ومحمد حسام "بيسو" وسيد عبدالله "نيمار" بصورة جيدة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إيليكت التشادي في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

يذكر أن الفريق الأبيض فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في الكاميرون الأحد الماضي بهدفين دون رد أحرزهما محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو.

دوري أبطال إفريقيا الزمالك إليكت التشادي
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