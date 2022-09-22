بمشاركة معلول والمثلوثي.. تونس تهزم جزر القمر وديا
الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 19:59
كتب : FilGoal
تغلب منتخب تونس على جزر القمر بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على هامش توقف سبتمبر الدولي.
سجل هدف المباراة الوحيد طه الخنيسي في الدقيقة 59.
وشهدت المباراة مشاركة الظهير الأيمن حمزة المثلوثي لاعب الزمالك والظهير الأيسر علي معلول لاعب الأهلي طوال الدقائق التسعين.
وبدأ منتخب تونس بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: بشير بن سعيد
خط الدفاع: حمزة المثلوثي - بلال عيفة - منتصر الطالبي - علي معلول
خط الوسط: إلياس السخيري - فرجاني ساسي - عيسى العيدوني
خط الهجوم: سيف الدين خاوي - طه الخنيسي - وهبي الخزري
واستمر سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك على مقاعد البدلاء.
ويلعب منتخب تونس ضد البرازيل في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري.
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