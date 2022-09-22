تشكيل هولندا – باسفير يكتب التاريخ أمام بولندا في دوري الأمم الأوروبية

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 19:52

كتب : FilGoal

ريمكو باسفير

أعلن لويس فان جال المدير الفني لمنتخب هولندا تشكيل فريقه لملاقاة بولندا مساء اليوم الخميس في أولى جولات دوري الأمم الأوروبية لحساب المجموعة الرابعة ضمن منافسات المستوى الأول.

وكتب ريمكو باسفير حارس مرمى أياكس التاريخ بكونه ثاني أكبر لاعب يخوض مباراة دولية له مع منتخب هولندا، إذ أنه يبلغ من العمر 38 عاما و318 يوما.

فيما كان أكبر لاعب يخوض مباراة دولية مع منتخب هولندا هو الحارس ساندر بوشكر الذي شارك مع بلاده بعمر 39 عاما و224 يوما.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ريمكو باسفير

في الدفاع: جوريان تيمبر- فيرجيل فان دايك- ناثان أكي

في الوسط الدفاعي: دينزيل دومفريز- تيون كووبميينيرز- فرينكي دي يونج- دالي بليند

في الوسط الهجومي: كودي جابكو

في الهجوم: ستيفين بيرجفاين- ممفيس ديباي

هولندا بولندا دوري الأمم الأوروبية
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