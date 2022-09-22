تشكيل هولندا – باسفير يكتب التاريخ أمام بولندا في دوري الأمم الأوروبية
الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 19:52
كتب : FilGoal
أعلن لويس فان جال المدير الفني لمنتخب هولندا تشكيل فريقه لملاقاة بولندا مساء اليوم الخميس في أولى جولات دوري الأمم الأوروبية لحساب المجموعة الرابعة ضمن منافسات المستوى الأول.
وكتب ريمكو باسفير حارس مرمى أياكس التاريخ بكونه ثاني أكبر لاعب يخوض مباراة دولية له مع منتخب هولندا، إذ أنه يبلغ من العمر 38 عاما و318 يوما.
فيما كان أكبر لاعب يخوض مباراة دولية مع منتخب هولندا هو الحارس ساندر بوشكر الذي شارك مع بلاده بعمر 39 عاما و224 يوما.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: ريمكو باسفير
في الدفاع: جوريان تيمبر- فيرجيل فان دايك- ناثان أكي
في الوسط الدفاعي: دينزيل دومفريز- تيون كووبميينيرز- فرينكي دي يونج- دالي بليند
في الوسط الهجومي: كودي جابكو
في الهجوم: ستيفين بيرجفاين- ممفيس ديباي
نرشح لكم
حوار جالياني - عن الشعلة التي أصابت مسيرة ديدا.. وأذكى مكالمة تلقاها من لاعب مباشر – فرنسا (0) - (0) النمسا.. بولندا (0) - (0) هولندا تشكيل فرنسا - ثنائي موناكو أساسي لأول مرة بحثا عن انتصار أول في دوري الأمم الأوروبية دوري الأمم الأوربية - كازاخستان تهزم بيلاروسيا.. وتتأهل إلى التصنيف الثاني الرابع في الدوري الألماني.. هيرتا برلين يعلن إصابة لاعبه بسرطان الخصية فان جال يكشف سبب رغبته في ضم ماني إلى مانشستر يونايتد موندو: بنفس حيلة جريزمان.. خطة برشلونة للتخلص من بيكيه ماركا: جواو فيليكس يغيب عن مواجهة التشيك.. وموقفه من مباراة إسبانيا