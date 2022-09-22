بالنجوم واللون الأزرق.. الزمالك يكشف عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 19:15

كتب : FilGoal

الزمالك أمام إليكت سبورت - دوري أبطال إفريقيا

أعلن الزمالك اليوم -الخميس- رسميا عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد 2022-2023.

وجاء القميص الجديد باللون الأزرق.

وظهر حامل القوس والسهم الشهير في شعار النادي مرسوما بالنجوم، التي كانت غالبة على التصميم الأزرق.

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ويحمل القميص على ظهره صورة لخريطة قارة إفريقيا عليها 5 نجوم، ترمز لعدد مرات تتويج الزمالك بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد أعلن عن قميصه الأساسي المقدم من شركة "تيمبو" للملابس الرياضية باللون الأبيض في تمام الساعة 19 و11 دقيقة نسبة لعام تأسيس النادي في 1911.

وبنفس الطريقة يعلن الزمالك اليوم عن قميصه الاحتياطي في نفس التوقيت.

وظهر في الإعلان كل من حمزة المثلوثي ومحمد عواد وأحمد سيد زيزو ومحمد عبد الشافي وسيف الدين الجزيري.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة يوم الأحد 25 سبتمبر مع إليكت التشادي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك ذهابا بهدفين دون رد.

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