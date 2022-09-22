فان جال يكشف سبب رغبته في ضم ماني إلى مانشستر يونايتد

كشف لويس فان جال المدير الفني لمنتخب هولندا عن رغبته في ضم ساديو ماني إلى مانشستر يونايتد حينما كان يتولى تدريب الفريق من 2014 لـ2016.

ساديو ماني النادي : بايرن ميونيخ

وتحدث فان جال لصحيفة "NOS" الهولندية اليوم الخميس قائلا: "ساديو ماني لاعب فريق جماعي ولهذا أردت ضمه لمانشستر يونايتد".

وأتم "تلك النوعية من اللاعبين من الصعب اللعب ضدهم".

وكان ماني كشف سابقا عن قرب انتقاله إلى يونايتد قادما من ساوثامبتون قبل أن تصله مكالمة من يورجن كلوب مدرب ليفربول.

وقال اللاعب السنغالي آنذاك: "وافقت على العقد ولكن في المقابل اعتقدت أنه يجب أن أذهب إلى ليفربول، كنت مقتنعا بمشروع كلوب".

وأتم ماني "مازلت أتذكر المرة الأولى التي تحدث فيها كلوب معي قال لي لدينا مشروع كبير في ليفربول وأريدك أن تكون جزءا منه".

ولعب ماني في صفوف ليفربول لست سنوات قبل أن يرحل في الانتقالات الصيفية الماضية إلى بايرن ميونيخ.