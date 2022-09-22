تشكيل تونس – معلول والمثلوثي أساسيان.. والجزيري احتياطي أمام جزر القمر

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 16:06

كتب : FilGoal

تونس نيجيريا أمم إفريقيا

أعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس عن تشكيل بلاده لمواجهة جزر القمر وديًا.

وشهد التشكيل الدفع بـ علي معلول ظهير أيسر الأهلي أساسيًا، وبـ حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك كذلك في التشكيل الأساسي.

فيما يجلس سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك على مقاعد البدلاء.

كما يحضر حنبعل المجبري لاعب بيرمنجهام سيتي في دكة البدلاء.

تشكيل تونس:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

الدفاع: حمزة المثلوثي – بلال بن عيفة – مهدي طالبي – علي معلول

الوسط: فرجاني ساسي – إلياس السخيري – بلال العيدوني

الهجوم: سيف الدين خاوي – طه ياسين الخنيسي – وهبي الخزري

تونس جزر القمر
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