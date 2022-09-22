مرتضى منصور يعلن 10 آلاف مشجع لـ الزمالك أمام إليكت

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 16:00

كتب : FilGoal

جماهير الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حصوله على موافقة بحضور 10 آلاف مشجع لمواجهة الإياب بين فريقه وإليكت التشادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بطل تشاد يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد تغلب على إليكت في لقاء الذهاب بهدفين دون مقابل بالمباراة التي أقيمت في الكاميرون.

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وتصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إليكت سبورت التشادي إلى القاهرة في السادسة مساء اليوم الخميس.

وكشف الزمالك عن استقبال باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة بالنادي لبعثة الفريق التشادي في مطار القاهرة.

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع الأمني التنسيقي للمباراة قد تم أمس الأربعاء استعدادا لخوض المباراة يوم الأحد.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة يوم السبت.

وضمن فلامبو البوروندي التأهل إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في انتظار الفائز من مواجهة الزمالك وإليكت التشادي.

وتقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

دوري أبطال إفريقيا الزمالك إليكت
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