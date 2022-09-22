استعدادا لمواجهة الزمالك.. بعثة إليكت تصل القاهرة مساء اليوم الخميس

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إليكت سبورت التشادي إلى القاهرة في السادسة مساء اليوم الخميس.

ويستعد الفريق التشادي لمواجهة الزمالك في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب مساء الأحد المقبل.

وكان الزمالك قد انتصر في الذهاب على الفريق التشادي بهدفين دون مقابل.

وكشف الزمالك عن استقبال باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة بالنادي لبعثة الفريق التشادي في مطار القاهرة.

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع الأمني التنسيقي للمباراة قد تم أمس الأربعاء استعدادا لخوض المباراة يوم الأحد.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة يوم السبت.

ويلعب منتخب مصر أمام منتخبي النيجر وليبيريا يومي 23 و27 من شهر سبتمبر الجاري في مباراتين وديتين.

وضمن فلامبو البوروندي التأهل إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في انتظار الفائز من مواجهة الزمالك وإليكت التشادي.

وتقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.