جنوى يفسخ تعاقده مع شيفتشينكو

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 15:24

كتب : FilGoal

أندري شيفشينكو - جنوى

فسخ نادي جنوى تعاقد مع أندريه شيفتشينكو مدرب الفريق وأسطورة الكرة الأوكرانية.

وأعلن جنوى إنهاء التعاقد مع شيفتشينكو بالتراضي بين الطرفين.

ورحل نجم ميلان السابق عن تدريب جنوى في يناير الماضي وأعلن النادي الإيطالي، اليوم الخميس الوصول إلى اتفاق بإنهاء التعاقد بالتراضي.

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وقاد شيفتشينكو نادي جنوى خلال 11 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 3 مباريات وخسر 7 آخرين.

ويحتل جنوى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإيطالي برصيد 11 نقطة.

وسبق لصاحب الـ45 عاما تدريب منتخب أوكرانيا منذ 2016 حتى 2021 في 52 فاز في 25 وتعادل في 13 وخسر 14 وقاد المنتخب للتأهل لنهائيات يورو 2020.

شيفتشينكو جنوى
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