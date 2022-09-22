جنوى يفسخ تعاقده مع شيفتشينكو

فسخ نادي جنوى تعاقد مع أندريه شيفتشينكو مدرب الفريق وأسطورة الكرة الأوكرانية.

وأعلن جنوى إنهاء التعاقد مع شيفتشينكو بالتراضي بين الطرفين.

ورحل نجم ميلان السابق عن تدريب جنوى في يناير الماضي وأعلن النادي الإيطالي، اليوم الخميس الوصول إلى اتفاق بإنهاء التعاقد بالتراضي.

📝 Il Genoa CFC comunica di aver risolto consensualmente il contratto tra il Club e Andriy Shevchenko. pic.twitter.com/viLBTbXAjy — Genoa CFC (@GenoaCFC) September 22, 2022

وقاد شيفتشينكو نادي جنوى خلال 11 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 3 مباريات وخسر 7 آخرين.

ويحتل جنوى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإيطالي برصيد 11 نقطة.

وسبق لصاحب الـ45 عاما تدريب منتخب أوكرانيا منذ 2016 حتى 2021 في 52 فاز في 25 وتعادل في 13 وخسر 14 وقاد المنتخب للتأهل لنهائيات يورو 2020.