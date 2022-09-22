تقرير مغربي: موسيماني مرشح بقوة لقيادة الرجاء

دخل بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق الأهلي دائرة اهتمام الرجاء المغربي لقيادة الفريق.

وكان الرجاء قد أعلن أمس الأربعاء رحيل مدربه التونسي فوزي البنزرتي بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

وأوضح النادي المغربي أن البنزرتي أصر على الرحيل "لأسباب شخصية" رغم اجتماعه مع عزيز البدراوي رئيس النادي والذي امتد لـ 3 ساعات.

وكشف موقع le360 سبورت المغربي وفقا لمصادره: "بات موسيماني مرشحا بقوة لخلافة البنزرتي في تدريب الرجاء".

وأشار التقرير إلى أن اسم موسيماني تم طرحه بقوة في الساعات القليلة الماضية ومن المنتظر أن يحسم مجلس إدارة الرجاء برئاسة عزيز البدراوي الأمر هوية المدرب الجديد.

رحل بيتسو موسيماني عن قيادة الأهلي يوم 13 يونيو الماضي وتم تعيين سامي قمصان كقائم بأعمال المدير الفني قبل تعيين البرتغالي ريكاردو سواريش.

موسيماني (57 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الموسم الماضي، كما فشل في الحفاظ على لقبه الإفريقي لعام ثالث على التوالي وخسر أمام الوداد البيضاوي بنهائي المسابقة قبل أسبوعين، مباراة كانت الأخيرة لـ موسيماني مع الأهلي إذ لم يعد لإدارته من على خط الملعب أبدًا.

أما فوزي البنزرتي فتولى تدريب الرجاء خلفا للمدرب المغربي رشيد الطاوسي.

البنزرتي سبق وأن قاد فريق الرجاء عام 2013 إلى نهائي كأس العالم للأندية وخسره أمام بايرن ميونيخ.

وذكرت قناة "بي إن سبورتس" في وقت سابق وفقا لمصادرها أن منذر الكبير مدرب منتخب تونس السابق سيكون المدرب المقبل لنادي الرجاء.

وأن نادي الرجاء اتفق بالفعل مع المدرب التونسي على تولي المهمة الفنية للفريق.

ويحتل الرجاء المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد نقطتين بعد مرور 3 جولات من المسابقة.