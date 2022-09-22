تين هاج وكونتي ينافسان مدربا مؤقتا على جائزة الأفضل في سبتمبر

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر.

وجاء على رأس المرشحين الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد.

كما رُشح الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام هوتسبير.

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وأخيرًا آل مقعد المرشح الثالث لـ جاري أونيل المدير الفني لـ بورنموث.

وترشح تين هاج بعد قيادته مانشستر يونايتد للفوز على ليستر سيتي، ثم إلحاق الهزيمة الأولى بـ أرسنال.

كما قاد كونتي فريقه توتنام للفوز على فولام ثم ليستر سيتي.

أمّا الترشيح المفاجئ فكان من نصيب أونيل المدير الفني المؤقت لـ بورنموث.

أونيل (39 عامًا) تولى المهمة خلفًا لـ سكوت باركر الذي أقيل بعد السقوط المروع لـ بورنموث بتسعة أهداف دون رد أمام ليفربول.

ونجح أونيل في إعادة بورنموث للطريق السليم بفوز ملحمي على نوتنجهام فورست، ثم تعادل مع نيوكاسل يونايتد.

ويتصدر أرسنال الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، ويطارده مانشستر سيتي وتوتنام بـ 17 نقطة لكل منهما.

وكان ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال قد حصد جائزة مدرب شهر أغسطس.

وسبق لـ كونتي حصد جائزة مدرب الشهر 3 مرات متتالية وقتما كان مدربًا لـ تشيلسي في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام 2016.