غياب صلاح وهالاند عن الستة المرشحين لـ جائزة لاعب سبتمبر في الدوري الإنجليزي

غاب الثنائي محمد صلاح وإيرلينج هالاند عن المرشحين لجائزة لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي.

وضمت القائمة ستة لاعبين من ستة فرق مختلفة.

وكان إيرلينج هالاند قد توج بجائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي.

وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:

- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

- فيليب بيلينج (بورنموث)

- بيير إيميل هويبيرج (توتنام)

- أليكس أيوبي (إيفرتون)

- ياكوب رامسي (أستون فيلا)

- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)

وشارك جميع المرشحين في مباراتين خلال شهر سبتمبر، ومن المقرر أن يعود الدوري في أكتوبر بعد انتهاء التوقف الدولي.

وفاز مانشستر سيتي بقيادة دي بروين في مباراة وتعادل في أخرى ونجح في صناعة ثلاثة أهداف.

بينما قاد هويبيرج فريق توتنام للفوز في مباراتين وسجل هدفا وصنع آخر.

أما راشفورد فنجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما ليقود مانشستر يونايتد للفوز في المباراتين.

وحقق أيوبي مع إيفرتون الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وساهم في صناعة هدفا.

أما رامسي فتعادل في مباراة وفاز في أخرى مع أستون فيلا وسجل هدفا وصنع آخر.

وأخيرا نجح فيليب بيلينج في تسجيل هدفين في فوز وتعادل لصالح بورنموث في شهر سبتمبر.