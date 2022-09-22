غياب صلاح وهالاند عن الستة المرشحين لـ جائزة لاعب سبتمبر في الدوري الإنجليزي

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 13:10

كتب : FilGoal

هدف كيفن دي بروين أمام بورنموث

غاب الثنائي محمد صلاح وإيرلينج هالاند عن المرشحين لجائزة لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي.

وضمت القائمة ستة لاعبين من ستة فرق مختلفة.

وكان إيرلينج هالاند قد توج بجائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة
رائعة سون أمام ليستر الأفضل في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي دي بروين: جريليش يتعرض للانتقادات لأنه إنجليزي بعمر الـ15 سنة.. لاعب أرسنال الأصغر في تاريخ الدوري الإنجليزي ذا أثليتك: الدوري الإنجليزي قد يخرج جريزمان من دكة أتليتكو مدريد

وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:

- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

- فيليب بيلينج (بورنموث)

- بيير إيميل هويبيرج (توتنام)

- أليكس أيوبي (إيفرتون)

- ياكوب رامسي (أستون فيلا)

- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)

وشارك جميع المرشحين في مباراتين خلال شهر سبتمبر، ومن المقرر أن يعود الدوري في أكتوبر بعد انتهاء التوقف الدولي.

وفاز مانشستر سيتي بقيادة دي بروين في مباراة وتعادل في أخرى ونجح في صناعة ثلاثة أهداف.

بينما قاد هويبيرج فريق توتنام للفوز في مباراتين وسجل هدفا وصنع آخر.

أما راشفورد فنجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما ليقود مانشستر يونايتد للفوز في المباراتين.

وحقق أيوبي مع إيفرتون الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وساهم في صناعة هدفا.

أما رامسي فتعادل في مباراة وفاز في أخرى مع أستون فيلا وسجل هدفا وصنع آخر.

وأخيرا نجح فيليب بيلينج في تسجيل هدفين في فوز وتعادل لصالح بورنموث في شهر سبتمبر.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي دي بروين راشفورد
نرشح لكم
تين هاج وكونتي ينافسان مدربا مؤقتا على جائزة الأفضل في سبتمبر نوبل يعود لـ وست هام كمدير رياضي تقرير: ماجواير يلوم دي خيا ومدربي يونايتد على سوء مستواه.. والدليل روبن دياز جريليش: لم أقدم قمة مستواي منذ انتقالى إلى سيتي.. كنت حرا أكثر مع أستون فيلا رامسي عن رحيله من أرسنال: لا أعرف لماذا اختفى عرض التجديد فان دايك يرد على تشتت لاعبي ليفربول بسبب كأس العالم رائعة سون أمام ليستر الأفضل في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي بينيتيز: لم أستطع اتخاذ بعض القرارات في إيفرتون بسبب تدريبي لـ ليفربول
أخر الأخبار
تنس - الصديق المنافس.. فيدرير يختتم مسيرته بجانب نادال في كأس ليفر 17 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد - الفرنسي باتريك كازال مدربا لمنتخب تونس 19 دقيقة | كرة يد
تين هاج وكونتي ينافسان مدربا مؤقتا على جائزة الأفضل في سبتمبر 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
غياب صلاح وهالاند عن الستة المرشحين لـ جائزة لاعب سبتمبر في الدوري الإنجليزي 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس الرجاء المغربي يكشف سبب عدم تجديد عقد الوردي 49 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: يوفنتوس يدرس إقالة أليجري.. واتصالات مع كونتي ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – الاتحاد الفرنسي يحرم لاعبه من المنتخب بعد انضمامه للدوري الروسي ساعة | كرة سلة
الخامس عشر.. أسوان يضم عماد فتحي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية 3 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ 4 قائمة الأهلي الإفريقية - تواجد الرباعي الجديد.. وغياب صلاح محسن وكهربا وعمار حمدي