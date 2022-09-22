نوبل يعود لـ وست هام كمدير رياضي

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي عن تعيين قائده السابق مارك نوبل كمدير رياضي للنادي.

وذكر وست هام أن نوبل سيبدأ مهامه رسميًا في منصبه الجديد انطلاقًا من 2 يناير 2023.

وأشار وست هام إلى أن نوبل سيعمل عن قرب مع ديفيد مويس المدير الفني.

وصرّح نوبل: "أنا سعيد للغاية للعودة مجددًا، لا أطيق صبرًا لأبدأ. أود أن أشكر النادي على تلك الفرصة، إنه شرف عظيم لي أن أشغل هذا المنصب في وست هام".

وأضاف: "قضيت 24 عامًا كلاعب في وست هام، في الأكاديمية أولًا ثم في الفريق الأول، وبالطبع لدي معرفة كبيرة بخبايا النادي. أكثر ما عملت عليه خلال مسيرتي كان التطور داخل وخارج الملعب، وهذا صار أكثر أهمية عندما صرت قائدًا للفريق في 2015، وساهمت السنوات السبع الأخيرة في إعدادي بشكل كبير للمرحلة التالية في مسيرتي".

وتابع: "تحديدًا في آخر عامين مع أفول مسيرتي الكروية، قضيت وقتًا أطول في التعلم وفهم طبيعة العمل خلف الكواليس. النادي تقدّم بشكل هائل في تلك الفترة وأنا متطلع حقًا للعودة".

وأردف: "إنه منصب سيسمح لي بالتطور شخصيًا واحترافيًا. هناك قرارات صعبة دائمًا في كرة القدم، ولكن رفقة زملائي في النادي سأواصل الحفاظ على مصالح وست هام. حققنا تقدمًا كبيرًا في آخر موسمين، وأود أن أساعد النادي على مواصلة التقدم في الطريق الصحيح، خصوصًا مع الجو الصحي الذي توفره الإدارة".

وأتم: "أعد الجميع في عائلة وست هام يونايتد أنني سأقدم كل شيء ممكن لأجل النادي".

We are delighted to announce that Mark Noble is to return to the Club in the role of Sporting Director. Noble will officially start in his post on 2 January 2023, following his retirement as a player earlier this year. — West Ham United (@WestHam) September 22, 2022

فيما قال مويس مدرب الفريق: "أنا سعيد حقًا لعودة مارك وأن أحصل على فرصة العمل معه عن كثب مجددًا. كان عونًا كبيرًا لي كلاعب وكقائد، وأعرف أنه سيقوم بعمل رائع في دوره الجديد".

وأشار: "كما قال مارك، إنها فرصة شخصية له ليتطور، لديه كل الدعم في ذلك، ليس هناك شخص أكثر تأهيلًا ويفهم وست هام مثله، وهو قادر على تقديم أفكار جديد لتطوير النادي".

وشدد: "من خلال تعاملي مع مارك طوال مسيرته الكروية وتحديدًا في فترة الكورونا التي حملت الكثير من التحديات، فإني أعرف أنه لديه كافة المهارات اللازمة والشخصية المناسبة لينجح في هذا الدور".

كما أبدى دفيد سوليفان رئيس وست هام سعادته بالخطوة: "بالنيابة عن الجميع في وست هام، أود أن أعرب عن سعادتي بقبول مارك لعرض العودة للنادي في منصب جديد".

وأوضح: "لقد كان وسيكون دائمًا جزءًا من هذا النادي. مارك أراد قضاء مزيد من الوقت مع عائلته بعد 18 عامًا دون توقف في خدمة النادي كلاعب، لكننا لم نشك إطلاقًا أنه سيعود في المستقبل القريب".

وأتم: "إنه على دراية جيدة بالنظام داخل النادي ويعرف طاقم العمل في كل القطاعات جيدًا، كما أنه يضع مصلحة النادي فوق أي شيء، سيساعد على الربط بين فريق كرة القدم والقطاعات الأكثر عمقًا في النادي".

نوبل (35 عامًا) اعتزل كرة القدم بنهاية الموسم الماضي بعد مسيرة طويلة مع وست هام.

لاعب الوسط الإنجليزي السابق انضم إلى ناشئي وست هام عام 2000، وتم تصعيده للفريق الأول في 2004.

ولعب نوبال معارًا لفترة قصيرة في هال سيتي وإبسويتش تاون، وبخلاف ذلك قضى مسيرته بأكملها في وست هام.

وخاض نوبل 550 مباراة بقميص وست هام سجل خلالها 62 هدفًا، وفاز بجائزة أفضل لاعب بالموسم في الفريق العاصمي مرتين.